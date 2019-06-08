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السبت 08/يونيو/2019 - 10:19 ص

الصحة تبدأ خطة التأمين الطبى لامتحانات الثانوية العامة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
فاتن خديوى - سارة سعودى
dostor.org/2656922

بدأت وزارة الصحة والسكان، تطبيق خطة التأمين الطبى خلال فترة امتحانات الثانوية العامة والتى ستستمر حتى يوم 3 يوليو المقبل، والتى شملت الدفع بسيارات إسعاف بمحيط لجان الامتحانات بمحافظات الجمهورية بالإضافة إلى لجان النظام والمراقبة والتصحيح.

كما شملت الخطة رفع درجة الاستعداد القصوى بالمستشفيات ومديريات الشئون الصحية وتجهيز فرق الانتشار السريع من أطباء الرعاية الحرجة والعاجلة، إضافة إلى تحديد مستشفيات الإخلاء.

وشملت الخطة دعم المستشفيات بأطباء فرق الانتشار السريع المركزية، كما تم تدعيم المستشفيات بالأدوية والمستلزمات والتجهيزات، وتوفير كميات من أكياس الدم ومشتقاته، ورفع درجة الاستعداد بغرفة العمليات المركزية وفي المحافظات تحسبًا لأى طوارئ ويتابع تنفيذها غرفة الطوارئ والأزمات.

كما شملت أيضا التأكيد على كافة مديريات الشئون الصحية برفع درجة استعداد فريق الانتشار السريع بكل محافظة والذي يتكون من 8 أطباء، 3 منهم تخصص جراحة عامة و2 عناية مركزة و2 تخدير وطبيب عناية قلب و6 تمريض، لتقديم الدعم لأي من مستشفيات المحافظة أو المحافظات المجاورة عند الضرورة.

كما شملت التنسيق مع المستشفيات الجامعية بكل محافظة، ودعم بعض المستشفيات بفرق الانتشار الطبي السريع بمختلف المحافظات للتأمين الطبي والدعم الطارئ عند حدوث أزمات بأى مكان على مستوى الجمهورية.

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