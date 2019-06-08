نجاح كبير لعرض "بيت الأشباح " على المسرح العائم بالمنيل

افتتح المخرج عادل حسان، مدير فرقة مسرح الشباب التابعة للبيت الفني للمسرح، العرض المسرحي الجديد "بيت الأشباح" وسط إقبال جماهيرى كبير على المسرح العائم الصغير بالمنيل، والذي رفع لافتة كامل العدد في أول ليالي العرض.



وقال المخرج عادل حسان إن عرض "بيت الأشباح" تأليف وإخراج محمود جمال حديني، في أول تجربة إخراج له بمسرح الدولة، وبطولة 30 شابا من خريجي الدفعة الأولى لورشة مسرح الشباب "ابدأ حلمك"، ديكور هبة الكومي، ملابس أميرة صابر، إضاءة أبوبكر الشريف، موسيقى رفيق يوسف، مخرج منفذ عبدالخالق جمال.



ومن المقرر أن يستمر تقديم العرض لمدة شهر للجمهور على المسرح العائم الصغير بالمنيل الذي أعيد تشغيله وافتتاحه قبل شهرين بعد تطويره بحضور الفنانة الدكتورة إيناس عبدالدايم وزير الثقافة، ضمن خطة مسرح الشباب للدفع بطاقات جديدة للمشهد المسرحي المصري.



يذكر أن المسرح مزود بأماكن مخصصة لذوي الاحتياجات الخاصة وشاشات لنقل الترجمة الفورية بلغة الإشارة، تم تنفيذها بدعم ورعاية مؤسسة اسمعونا.