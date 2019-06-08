إقبال جماهيرى كبير على عروض البيت الفنى للمسرح فى عيد الفطر

أعرب الفنان إسماعيل مختار، رئيس البيت الفني للمسرح، عن سعادته البالغة بالإقبال الجماهيري الكبير الذي شهدته عروض البيت الفني للمسرح في أول ليالي عرضها ثاني أيام عيد الفطر المبارك، حيث إنه لا مكان لقدم داخل صالات المسارح، مما اضطر بعد المسارح لزيادة عدد منظمي الدخول والاستعانة بموظفين من داخل المسرح لمواجهة الإقبال الكبير بما لا يخل باشتراطات الأمن والسلامة داخل المسرح.



وقال "مختار" إن ظاهرة الإقبال الكبير للجمهور في تزايد مستمر، وهو ما حاولت إدارة البيت الفني للمسرح استيعابه بقيام بعض العروض بعرض حفلتين في ذات اليوم تحسبا للزحام كما حدث في عرض "ست الدنيا" بمسرح الحديقة الدولية، وعرض "محطة مصر" على مسرح القاهرة للعرائس، وعلى الرغم من ذلك واجهت العروض ازدحاما شديدا بالقاهرة والإسكندرية.



ووجه الفنان إسماعيل مختار الشكر والتقدير لكتيبة الفنانين والفنيين والإداريين التي وقفت خلف ظهور عروض البيت الفني للمسرح بهذا المستوى الذى دفع الجمهور لينير مسارح الدولة بهذا الإقبال الكبير.



يذكر أن البيت الفني للمسرح استقبل جمهور العيد ابتداء من الخميس الماضي بعشرة عروض مسرحية بالقاهرة والإسكندرية هي "يعيش أهل بلدي" على المسرح القومي بالعتبة من إنتاج فرقة المسرح القومي، "الحالة توهان" على المسرح العائم الكبير بالمنيل من إنتاج فرقة المسرح الكوميدي، "الحادثة" على مسرح الغد بالعجوزة من إنتاج فرقة مسرح الغد.



واستقبل "بيت الأشباح" على المسرح العائم الصغير بالمنيل من إنتاج فرقة مسرح الشباب، "نوح الحمام" على قاعة صلاح عبد الصبور بمسرح الطليعة من إنتاج فرقة مسرح الطليعة، و"شباك مكسور" على قاعة زكي طليمات بمسرح الطليعة من إنتاج فرقة مسرح الطليعة، "أبو كبسولة" على مسرح بيرم التونسي بالاسكندرية من إنتاج فرقة مسرح الإسكندرية، وللأطفال تقدم فرقة مسرح القاهرة للعرائس وعرض "محطة مصر" على مسرح القاهرة للعرائس بالعتبة.



وتقدم فرقة المسرح القومي للأطفال عرض "زهرة اللوتس" على مسرح ميامي بشارع طلعت حرب، بينما تقدم فرقة مسرح الشمس لدمج ذوي الاحتياجات الخاصة عرض "ست الدنيا" على مسرح الحديقة الدولية بمدينة نصر.