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الثقافة
السبت 08/يونيو/2019 - 10:16 ص

مؤتمر صحفي لكشف تفاصيل بينالي القاهرة الدولي الـ13 غدًا

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
جمال عاشور
dostor.org/2656916

تعقد اللجنة المنظمة لبينالي القاهرة الـ13 مؤتمرًا صحفيًا، في السادسة مساء غدًا الأحد، بقاعة المؤتمرات بالمجلس الأعلى للثقافة، للحديث عن هذه الدورة المرتقبة وأهمية عودة البينالي مرة أخرى بعد غياب دام أكثر من 8 سنوات.

ويحضر المؤتمر الدكتور خالد سرور رئيس قطاع الفنون التشكيلية ورئيس البينالي، والفنان إيهاب اللبان القوميسير العام، وعدد من الشخصيات الفنية التشكيلية.

وتوفر اللجنة المنظمة ملفًا صحفيًا باللغتين العربية والإنجليزية للصحفيين والإعلاميين بكل البيانات والإحصاءات الخاصة بهذه الدورة وبالدورات السابقة، كما سيتم الكشف عن كواليس الإعداد والتنظيم والمجهود الذي بُذل من أجل عودة البينالي.

وتضم اللجنة المنظمة بجانب رئيس البينالي والقوميسير العام كلًا من: الدكتور جمال لمعي، الدكتور حازم طه حسين، د. خالد حافظ، الفنان ناجي فريد، الدكتور ياسر مُنجي، أحمد عبدالفتاح رئيس الإدارة المركزية للمتاجف والمعارض، داليا مصطفى رئيس الإدارة المركزية لمراكز الفنون.

تجدر الإشارة أنه يُشارك في هذه الدورة 80 فنانًا يمثلون 50 دولة، وتحل أعمال الفنان الفرنسي جيرار جاروست كضيف شرفي للبينالي في إطار إحتفاء وزارة الثقافة بعام مصر - فرنسا 2019، ويُمثل مصر في هذه الدورة سبعة فنانين هم (أحمد بدوي، أحمد قاسم، حازم المستكاوي، رضا عبدالرحمن، عصام درويش، مروة عادل، يوسف نبيل).

وتستضيف فعاليات البينالي التي تنطلق في السابعة من مساء يوم الأثنين 10 يونيه2019 ولمدة شهرين قاعات قصر الفنون، ومتحف الفن المصري الحديث، ومجمع الفنون (قصر عائشة فهمي).

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