طلاب الثانوية يتداولون إجابات امتحان "العربى" عبر "فيسبوك" (صورة)

تداول بعض طلاب الثانوية العامة صورًا على "فيسبوك" تحتوى الإجابات الخاصة بامتحان اللغة العربية، وبدأ الطلاب فى تداول إجابات أسئلة القراءة، بالإضافة إلى تداول صورة ومكتوبًا عليها "السيريال نمبر".



يأتى ذلك بالرغم من تحذير وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى الدخول لامتحانات الثانوية العامة بالهاتف المحمول.



وبدأت اليوم السبت، امتحانات الدور الأول لشهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة للعام الدراسي 2018-2019، حيث يؤدي الطلاب امتحان مادة اللغة العربية والتربية الدينية، وتفتح اللجان أبوابها للطلاب في الساعة التاسعة صباحا.



وتعقد الامتحانات لـ669749 طالبًا وطالبة، منهم 264653 طالبًا وطالبة في الشعبة الأدبية، و118071 طالبًا وطالبة في الشعبة العلمية (رياضيات)، و268938 طالبًا وطالبة في الشعبة العلمية (علوم).