غدًا.. نظر أولى جلسات وقف بث BBC فى مصر

تنظر محكمة القاهرة الاقتصادية، غدًا الأحد، أولى جلسات الدعوى القضائية المقامة لوقف بث قناة بي بي سي في مصر.



وتطالب الدعوى القضائية التي أقامها أشرف فرحات المحامي برقم 30 لسنة 2019 مستعجل محكمة القاهرة الاقتصادية (ابتدائي) أمام الدائرة الأولى، باستصدار حكم بوقف بث قناة B.B.C لما يتم بثه عبر شاشتها من تحريض ضد الدولة المصرية ونشر وإذاعة أخبار كاذبة.



وقالت صحيفة الدعوى، إن الشاكي فوجئ في الأيام القليلة الماضية وما قبلها بأن قناة BBC تنتهج سلوكًا مخالفًا في مجال عملها، حيث أن المقر الكائن به القناة صادر له ترخيص ببناء فندق سياحى وليس عقار سكنى أو مبنى إدارى وأن مقر القناة بالتحديد هو المكان المخصص لمطعم الفندق، الأمر الذى يتم فحصه حاليًا من جانب محافظ الجيزة لإتخاذ اللازم قانوناَ تجاه تلك المخالفة الجسيمة مع القناة ومالك العقار.



ووفقاَ للدعوى، فى الوقت الذى تتمسك فيه هيئة الإذاعة البريطانية الـBBC بقوانين ولوائح لندن التي يقع بها المقر الإداري للقناة، ضرب مقرها بالقاهرة عرض الحائط الذى خالف المعايير المهنية أثناء التغطية للأحداث، ورفضت الالتزام بالقانون رقم 180 لسنة 2018 بخصوص البث وإعادة البث من داخل استوديوهات مدينة الإنتاج الإعلامى، وغضت الطرف عن الخطاب الذي تلقته من المجلس الأعلى للإعلام الذى طالب فيه المكاتب العربية والأجنبية بالبث من داخل مدينة الانتاج الإعلامي في الوقت الذي التزمت فيه كل القنوات المصرية، وبدأوا البث من مدينة الإنتاج بعد توفيق أوضاعهم إلا BBC.



وأوضحت الدعوى، أن القناة حاولت تضليل متابعيها فيما يتعلق بنشر أخبار كاذبة لا تمت للواقع بصلة عما يدور داخل مصر من سياسات وقرارات اتخذتها السلطات المصرية من أجل الوضع الاقتصادى والاجتماعى والسياسى وانحازت القناة إلى حفنة من المضللين الذين هربوا من بلادهم ويحاولون تخريب أى محاولة للإصلاح من قبل القيادة السياسية داخل المجتمع المصري، وأن القناة تغافلت عن عمد دورها الأساسي في نقل الحقيقة كما هي من مصادرها الرسمية وتجاهل البيانات الرسمية التي تخرج من الجهات الحكومية الرسمية الموثقة بأرقام معلنة على البوابة الإلكترونية المصرية والتي تبث من خلال الصفحات الرسمية للوزارات والهيئات.