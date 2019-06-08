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رياضة
السبت 08/يونيو/2019 - 10:03 ص

التاريخ يدعم أصحاب الأرض ويثير التفاؤل البرازيلي في كوبا أمريكا

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
وكالات
dostor.org/2656901

في بلد شغوف بكرة القدم مثل البرازيل، قد تكون استضافة بطولة كأس أمم أمريكا الجنوبية (كوبا أمريكا
2019) مصدر تفاؤل كبير لدى أنصار المنتخب البرازيلي بإمكانية إحراز اللقب الغالي للمرة التاسعة في تاريخ الفريق.

وفشل المنتخب البرازيلي في عبور الدور الأول (دور المجموعات) خلال النسخة المئوية، التي استضافتها الولايات المتحدة في يونيو 2016، والتي كانت أول نسخة تقام خارج قارة أمريكا الجنوبية حيث أقيمت هذه النسخة الاستثنائية احتفالا بمرور 100 عام على تأسيس اتحاد كرة القدم في أمريكا الجنوبية (كونميبول) وبداية إقامة بطولات كوبا أمريكا.

ومع عودة البطولة إلى أحضان القارة، سيكون البرازيل بلد كرة القدم حريصا على ألا تفلت الكأس هذه المرة من أيدي راقصي السامبا.

وعلى مدار تاريخ البطولة الممتد من 1916، توجت ثمانية منتخبات بلقب كوبا أمريكا وأحرز اثنان منها اللقب مرة واحدة فقط، وجاء تتويج كل من هذين المنتخبين بلقبه الوحيد من خلال بطولة استضافتها بلاده كما توج منتخب بيرو باللقب مرتين الأولى كانت على أرضه والثانية عندما وزعت مباريات البطولة على مختلف البلدان المشاركة.

والأكثر من هذا، كان اللقب في أكثر من نصف النسخ ال45 الماضية من نصيب أصحاب الأرض.
وأكدت نسخة 2015، التي استضافتها تشيلي، على مدى أهمية عامل الأرض والجماهير في القدرة على المنافسة حيث تغلب المنتخب التشيلي على نظيره الأرجنتيني بركلات الترجيح في المباراة النهائية ليكون اللقب الأول لمنتخب تشيلي في 38 مشاركة له بالبطولة على مدار تاريخها.

وحدث نفس الشيء لمنتخبات كولومبيا في نسخة 2001 وبوليفيا في 1963 وبيرو في 1939.
وكان الاختلاف الوحيد هو فوز منتخب بيرو بلقب ثان له في نسخة 1975 عندما أقيمت البطولة بتوزيع المباريات ليخوض كل منتخب مبارياته على ملعبه دون أن يكون لهذه النسخ بلد مضيف محدد.

واستغل المنتخب البيروفي امتلاكه لمجموعة من اللاعبين المتميزين مثل الأسطورة تيوفيلو كوبياس وخوان كارلوس أوبتيلاس وأوزوالدو راميريز وتوج الفريق بلقبه الثاني في البطولة.

وخلال 42 نسخة كانت الاستضافة في كل منها لبلد واحد فقط، كان الفوز باللقب من نصيب أصحاب الأرض في 21 منها.

ونجحت منتخبات أوروجواي والأرجنتين والبرازيل في الفوز باللقب خارج أرضها كما نجح منتخب باراجواي في ذلك مرة واحدة فقط وكانت في النسخة التي استضافتها بيرو عام 1953 وهو ما كرره منتخب تشيلي في النسخة الماضية عام 2016 بالولايات المتحدة.

وفي النسخ الثلاث الأخرى التي كانت فيها مباريات البطولة موزعة بين بلدان مختلفة دون مضيف محدد، كان اللقب من نصيب بيرو في 1975 وباراجواي في 1979 وأوروجواي 1983.

وإلى جانب كونه المنتخب الأكثر مشاركة في البطولة حيث غاب عن نسختين فقط كما يحمل الرقم القياسي لعدد مرات الفوز بلقب كوبا أمريكا (15 لقبا)، كان منتخب أوروجواي هو الأكثر فوزا باللقب على أرضه من بين جميع منتخبات كوبا أمريكا حيث أحرز اللقب على أرضه سبع مرات وذلك في سبع مرات استضاف فيها البطولة على مدار تاريخها.

كما يتساوى معه المنتخب البرازيلي في النسبة المئوية للنجاح على أرضه (100 %) حيث توج راقصو السامبا باللقب في كل المرات الأربع التي استضافت فيها البرازيل فعاليات البطولة.

وأكد منتخب أوروجواي المنافس العنيد للمنتخب الأرجنتيني الفائز باللقب 14 مرة أنه الأقوى بعد راقصي التانجو في البطولات التي استضافتها الأرجنتين حيث أحرز اللقب ثلاث مرات على ملاعب الأرجنتين التي توجت باللقب ست مرات على أرضها في تسع مرات استضافت فيها البطولة ولم يتوج أي منتخب آخر باللقب على أرض التانجو الأرجنتيني.

وجاء تتويج منتخب أوروجواي باللقب على أرض الأرجنتين في النسخة الأولى عام 1916 ثم في نسختي 1987 و2011.

وفي المقابل، لم ينجح المنتخب الأرجنتيني أو أي فريق آخر في التتويج باللقب على أرض منتخب أوروجواي أو على ملاعب البرازيل وهو ما يمنح المنتخب البرازيلي قدرا كبيرا من التفاؤل قبل خوض النسخة الجديدة على أرضه حيث يأمل في استمرار هذا السجل الجيد في البطولات التي تقام على ملعبه.

وبخلاف فوزه باللقب أربع مرات على ملعبه، توج المنتخب البرازيلي باللقب أربع مرات خارج ملعبه.
وفي المقابل، يتميز المنتخب الأرجنتيني، الذي غاب عن أربع نسخ لكوبا أمريكا، بأنه الفريق صاحب المركز الثاني في قائمة أكثر الألقاب برصيد 14 لقبا كما أنه الأكثر فوزا بالألقاب خارج ملعبه برصيد ثمانية ألقاب منها أربعة ألقاب في تشيلي ولقبين في بيرو ومثلهما في الإكوادور.

والمثير للدهشة أنه حتى 1997، لم يكن المنتخب البرازيلي قد فاز باللقب خارج ملعبه حيث كانت الأربعة ألقاب الأولى له على ملعبه على عكس مسيرته في بطولات كأس العالم حيث توج بالخمسة ألقاب خارج ملعبه.

وشهدت نسخة 1997 في بوليفيا أول لقب لمنتخب البرازيل في كوبا أمريكا خارج ملعبه وهو ما تكرر في ألقابه الثلاثة الأخرى التالية بالبطولة والتي أحرزها أعوام 1999 في باراجواي و2004 في بيرو و2007 بفنزويلا.

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