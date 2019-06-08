المترو: الدفع بالقطارات المكيفة خلال عودة طلاب الثانوية من امتحانهم

قال أحمد عبد الهادى المتحدث الرسمي باسم الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق، إنه نظرا لإمتحانات الثانوية العامة، سيتم الدفع بقطارات إضافية خلال فترة خروج الطلاب من أداء امتحان اليوم.



وأضاف المتحدث الرسمي للشركة، في تصريحات خاصة للدستور، إنه سيتم الدفع اليوم بكافة القطارات المكيفة خلال فترة خروج الطلاب من الامتحان وذلك بسبب الطقس السيء وتسهيلا على الطلاب.



وأكد "عبد الهادى"، على أنه الإسعاف ستكون منتشرة على الأرصفة بالخطوط الثلاثة لمترو الأنفاق، وذلك للتعامل الفوري مع أى مشكلة صحية تحدث لأى طالب خلال عودتهم من الأمتحان اليوم، لافتا إلى أن شركة المترو تسعى لتذليل أى عقبات أمام الطلاب طوال أيام امتحاناتهم.