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عالم
السبت 08/يونيو/2019 - 09:56 ص

الصحة العالمية: مبادرة 100 مليون صحة "تاريخية وسيحتذى بها"

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
وكالات
dostor.org/2656895

قال ممثل منظمة الصحة العالمية فى مصر، الدكتور جون جبور، إن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسى" 100 مليون صحة"، مبادرة عملاقة، وسيُحتذى بها عالميًا.

وأضاف، في تصريحات صحفية اليوم السبت، أنه تم الاتفاق على نقل التجربة المصرية فى مكافحة وعلاج فيروس سى لأى بلد فى إقليم شرق المتوسط بمنظمة الصحة العالمية، مشيرًا إلى أن مصر أبدت استعدادها لذلك.

وشدد على أن المبادرة تمت وفقًا للمعايير الدولية، وتحت مراقبة يومية من جانب المنظمة، واعتبر أنها رسخت فكرا جديدا لدى المصريين، هو الاهتمام بالصحة العامة.

وتابع " المبادرة فحصت أكثر من 60 مليون مصرى فى وقت لا يتجاوز 7 أشهر، و"لايوجد بلد فى العالم نفذ مبادرات صحية بالتزام سياسى تام، وبكوادر طبية وتقنية تعمل لأكثر من 20 ساعة، وحقيقة هذه المبادرة فرصة ذهبية لمصر والمصريين، لأنها لا تحدث إلا مرة واحدة فى التاريخ، وهذه المرة
حدثت تحت قيادة الرئيس السيسى، وربما لن يتكرر هذا مرة أخرى»، وبالتالى على المواطن أن يستفيد منها ويطمئن على صحته، قديمًا كان الحديث فى الشارع عن المشكلات الصحية، وتحديدًا فيروس سى، ولكن الآن هذا الخوف من المرض انتهى فى ظل حملات الكشف والتوعية التى تبنتها الدولة، بالإضافة
إلى توفير الدواء بتكلفة أقل من نسبة 1% من تكلفته العالمية وجهد جبار يجب الانتباه إليه".

وذكر أيضا أن الكشف عن اللاجئين فى مصر خطوة جريئة، لأن أى مواطن مقيم فى مصر عنده مخاطر لنقل العدوى للمجتمع المضيف، وهذا قد يكلف الدولة تكلفة أكبر من تكلفة إدراجهم فى المبادرة، ومن هنا كان القرار الجرىء للرئيس السيسى، وتم الاتفاق مع مفوضية اللاجئين والاجتماع معهم واتخاذ إجراءات سريعة للكشف عن اللاجئين، وعددهم يقدر بـ5 ملايين لاجئ، وهذا يعكس اهتمام مصر بصحة المواطنين غير المصريين، وهذا ما لم تستطع فعله العديد من البلدان الأخرى فى الإقليم.

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