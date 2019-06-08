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السبت 08/يونيو/2019 - 09:53 ص

بلاغ عاجل للنائب العام ضد حسن نافعة

حسن نافعة
حسن نافعة
عماد سليمان
dostor.org/2656892

تقدم سمير صبري المحامي ببلاغ عاجل للنائب العام ونيابة أمن الدولة العليا ضد حسن نافعة- السياسي والدكتور بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة يتهمه بالتحريض على الدولة.

وقال صبري: نلتمس إصدار أمر بالتحقيق في البلاغ التالي: في مسلك غريب ولكنه معتاد ومتكرر ينشر المبلغ ضدة تدوينة على صفحته الرئيسية بموقع التواصل الاجتماعى "تويتر" ويؤيد فيها عناصر جماعة الإخوان الإرهابية بالسجون ويصفهم بمعتقلى الرأى وأن هذه التدوينة تستوجب المساءلة القانونية لوصفها الإرهابيين المودعين في السجون بـ"معتقلين الرأي بخلاف انها تهدف إلى النيل من نزاهة السلطة القضائية التي تتولى التحقيقات وإصدار قرارات الحبس.

وأضاف أن تعاطي الكحوليات بشراهة لا يبرر عدم الإدراك بالتطور الاقتصادي الذي تشهده البلاد أو الإساءة للسلطة القضائية التي يشهد لها الجميع بالنزاهة والشفافية وأن إهانة القضاء جريمة لا تهاون فيها.

ومن جماع ذلك يلتمس المبلغ إصدار أمر سعادتكم بالتحقيق في مضمون هذا البلاغ وتقديم المبلغ ضده للمحاكمة العاجلة وقدم صبري المستندات المؤيدة لبلاغه.

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