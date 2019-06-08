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القاهرة : السبت 08 يونيو 2019
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السبت 08/يونيو/2019 - 09:52 ص
انطلاق مارثوان امتحانات الثانوية العامة بكفر الشيخ
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صورة أرشيفية
كتب _ مصطفى عنز
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