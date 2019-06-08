بالصور.. مراجعة جماعية لطالبات مطروح أمام لجان الثانوية العامة

توافد طلاب الثانوية العامة بمدينة مطروح وأولياء أمورهم أمام لجنة مدرسة باحثة البادية، في انتظار فتح اللجنة أبوابها، لكي يؤدون امتحان اللغة العربية والتربية الإسلامية وسط تكثيفات أمنية مشددة.



ورصدت الدستور قيام بعض الفتيات بالمراجعة وسط حالة من التوتر مطمئنين بوجود أولياء أمورهم.



وأعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة مطروح أن طلاب الثانوية العامة يؤدون اليوم الامتحان في 10 لجان على مستوى المحافظة "4 بمدينة مرسى مطروح، ولجنتين بمدينة الحمام ولجنة بكل من الضبعة وبرانى وسيوة، والسلوم"، وأن عدد الطلاب الذين سيؤدون امتحانات الثانوية العامة هذا العام بمحافظة مطروح 1840 طالبًا وطالبة، منهم 1550 طالب نظام حكومى و290 منازل.



وتنطلق اليوم السبت، امتحانات الدور الأول لشهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة للعام الدراسي 20182019، حيث يؤدي الطلاب امتحان مادة اللغة العربية والتربية الدينية، وتنتهي يوم الأربعاء 3 يوليو 2019، بمادة الرياضيات البحتة (جبر وهندسة فراغية)، لشعبة علمي رياضيات.