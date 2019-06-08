محافظ قنا: غرفة عمليات مركزية لمتابعة امتحانات الثانوية العامة

أكد اللواء عبد الحميد الهجان، محافظ قنا، أنه تم تشكيل غرف عمليات رئيسية بمديرية التربية والتعليم وربطها بغرفة عمليات المحافظة ومديرية الأمن لمتابعة سير امتحانات الشهادة الثانوية العامة على مستوى المحافظة.



وأشار محافظ قنا، إلى أنه كلف رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء للتنسيق التام مع مديري الإدارات التعليمية كل في نطاق مركزه لتذليل أي عقبات تعوق سير الامتحانات.



وأضاف الهجان أنه تم تجهيز الاستراحات لإقامة المعلمين المنتدبين لمراقبة الامتحانات من خارج المحافظة وتوفير كل سبل الراحة للمراقبين وللطلاب.



وتنطلق اليوم السبت، امتحانات الشهادة الثانوية العامة ٢٠١٩، ويؤدي الطلاب امتحان مادتي اللغة العربية والتربية الدينية.



وتعد امتحانات إتمام الشهادة الثانوية الأبرز والحدث الأضخم داخل وزارة التربية والتعليم، ويشارك فيها ١٨٢ ألف شخص بين مراقبين وملاحظين وأفراد أمن ورؤساء لجان ومراقبين أوائل وعمال خدمات ورؤساء كنترولات ومقدرين درجات وغير ذلك من الوظائف التي تطلبها امتحانات الثانوية العامة.