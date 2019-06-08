توافد طلاب الثانوية العامة قبيل بدء الامتحانات بدمياط

بدأ توافد طلاب الثانوية العامة، صباح اليوم السبت، أمام المدارس التي بها لجان الامتحانات الثانوية العامة، للمراجعة النهائية لمادة اللغة العربية، قبيل بدء الامتحان.



كما رافق عدد من أولياء الأمور أبنائهم الطلبة قبيل بدء الامتحان لتشجيعهم والمراجعة النهائية للمادة والاطمئنان عليهم.



في سياق متصل، شكل السيد سويلم وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط، غرفة عمليات رئيسية بديوان المديرية وفرعية بالإدارات التعليمية، تعمل على مدار الساعة، على أن يكون هناك تواصل مستمر بغرفة العمليات بالوزارة والمحافظة، للإبلاغ عن أى شكاوى أو أحداث قد تقع لاتخاذ ما يلزم بشأنها من إجراءات سريعة.



ووجه وكيل الوزارة، رؤساء اللجان بالتنبيه على أمن اللجنة بأنه لا يقتصر على البوابة فقط بل بالمرور من الداخل حول أسوار المدرسة والتأكد من عدم تواصل الأهالي مع الطلاب وعدم السماح لأي زائر بدخول اللجنة مهما كانت صفته وبالمرور قبل بدء بداية كل امتحان على دورات المياه والتأكد من خلوها من الملازم أو الكتب أو البراشيم.