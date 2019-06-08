صحة قنا: طبيب وزائرة صحية لكل لجنة ثانوية عامة بالمحافظة

أعلنت مديرية الصحة، بمحافظة قنا، الانتهاء من توفير الأطباء والتمريض و١٥ سيارة إسعاف التي سيتم توزيعها على كافة لجان الثانوية العامة على مستوى المحافظة.



وأكدت المديرية على أنه سيكون هناك طبيب بكل لجنة عامة وزائرة صحية للتعامل مع أي حالات مرضية طارئة بين الطلاب، مع توافر سيارات إسعاف بالقرب من جميع اللجان لنقل أي حالات مرضية خلال أعمال الامتحانات.



ومن المقرر أن ينطلق ماراثون الثانوية العامة في الساعات الأولى من صباح اليوم "السبت"، وتستمر حتى الثالث من يوليو المقبل، وعدد طلاب الثانوية العامة الذين سيؤدون الامتحانات لهذا العام 659253 طالبا وطالبة، وعدد اللجان بامتحانات الثانوية العامة بلغ 1817 لجنة على مستوى مدارس الجمهورية.