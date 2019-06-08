تجمع طلاب الثانوية بقنا أمام اللجان قبل بدء الامتحانات (صور)

تجمع العديد من طلاب الثانوية العامة، بمركز نجع حمادي شمال محافظة قنا، أمام اللجان انتظارًا لفتح أبواب اللجان، في الموعد المحدد، وحرص الطلاب على التجمع أمام اللجان، لمراجعة أهم الأسئلة المتوقعة للمادة، والنماذج التي أعلنت عنها وزارة التربية والتعليم.



ومن المقرر أن ينطلق ماراثون الثانوية العامة صباح اليوم "السبت"، وتستمر حتى الثالث من يوليو المقبل، وعدد طلاب الثانوية العامة الذين سيؤدون الامتحانات لهذا العام 659253 طالبا وطالبة، وعدد اللجان بامتحانات الثانوية العامة بلغ 1817 لجنة على مستوى مدارس الجمهورية.