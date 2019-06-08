وصول أسئلة امتحان اللغة العربية والدين للجان الثانوية العامة

تشهدت لجان امتحانات الثانوية العامة، استقبال صناديق أسئلة امتحان مادتى اللغة العربية والتربية الدينية؛ حيث وصلت صناديق الأسئلة إلى لجنة امتحان مدرسة المنيرة الإعدادية بنين التابعة لنفس الإدارة مؤمنة بالكامل، من قبل قوات الشرطة، حيث تواجدت سيارتين شرطة ترافق سيارة نقل الأسئلة، والتى تم توزيعها على جميع اللجان.



وتعقد الامتحانات لـ 669،749 طالبة وطالبة منهم 264،653 طالب وطالبة في الشعبة الأدبية و118،071 طالبة وطالبة فى الشعبة العلمية "رياضيات" و268،938 طالب وطالبة في الشعبة العلمية "علوم".



كما تعقد الامتحانات لعدد 373 طالبة وطالبة، بمدارس المتفوقين فى 11 لجنة على مستوى محافظات الجمهورية و192 طالب وطالبة (مكفوفين) في 23 لجنة بالمحافظات، ولطلاب الدمج البالغ عددهم 1208 طالب وطالبة، ولطلاب المستشفيات البالغ عددهم 40 طالب وطالبة، ولطلاب السجون البالغ عددهم 45 طالبا.