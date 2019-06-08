شينخوا وتاس تشتركان في إطلاق أول مذيعة بتقنية الذكاء الاصطناعي

اشتركت وكالة أنباء "شينخوا" الصينية مع وكالة أنباء "تاس" الروسية، اليوم السبت، في إطلاق أول مذيعة أخبار بتقنية الذكاء الاصطناعي تتحدث اللغة الروسية، وذلك في إطار الاحتفال بالذكرى الـ70 لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين الصين وروسيا.



جرى عرض مذيعة الذكاء الاصطناعي التي طورتها شركة سوغو الصينية العاملة في مجال الذكاء الاصطناعي، في حضور تساي مينج تشاو رئيس وكالة أنباء "شينخوا"، وسيرجي ميخايلوف المدير العام لوكالة أنباء " تاس" الروسية، خلال الدورة الـ23 من منتدى سان بطرسبرج الاقتصادي الدولي.



وصُممت مذيعة الأخبار على نحو يتفق بدقة مع سمات إحدى العاملات بوكالة "تاس" الروسية، من حيث صوتها وشكل شفتيها وتعبيرات وجهها، بناءً على دراسات في مجال الشبكات العصبية.



وقال تساي " ميزة تلك المذيعة الآلية هي أنها قادرة على ضبط هيئات وأشكال شفتيها وحركاتها وتعبيراتها الوجهية، وفقا لما تقرأه، كما أنها تواصل تحسين قدرتها الإذاعية عبر التعلُم المستمر. وكلما طال عملها، أصبح أداؤها أكثر دقة."



وقال ميخايلوف إن المذيعة الآلية تمثل نجاحا عظيما، مضيفا أنه يتطلع إلى المزيد من التعاون مع وكالة أنباء "شينخوا" في مجال الذكاء الاصطناعي وغير ذلك من المجالات.



جدير بالذكر أنه في إطار جهود "شينخوا" في المزج بين تكنولوجيات الذكاء الاصطناعي وتحرير الأخبار، أطلقت الوكالة في وقت سابق مذيع ومذيعة أخبار يعملان بتقنية الذكاء الاصطناعي، للجماهير المتحدثة باللغتين الصينية والإنجليزية.