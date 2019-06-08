إطلاق استجابة طارئة للتعامل مع الأمطار الغزيرة بجنوبي الصين

أطلقت وزارة الموارد المائية الصينية استجابة طارئة منخفضة المستوى للتعامل مع الآثار الناجمة عن هطول الأمطار الغزيرة بجنوبي البلاد.



ومن المتوقع هطول أمطار غزيرة على جنوبي الصين والمناطق الشرقية من جنوب غربيها والمناطق الواقعة في جنوب نهر اليانجتسي، حيث يقدر أن يصل متوسط هطول الأمطار المتراكمة ما بين 50 ميللمترا إلى 90 ميللمترا.



وقد يصل هطول الأمطار المتراكمة ما بين 220 إلى 280 ميللمترا في بعض المناطق بمقاطعات جيانغشي وتشجيانغ وفوجيان.



وحذرت الوزارة من أن الأنهار في المناطق المُتأثرة ستشهد فيضانات بعضها ستكون خطيرة.



كما أرسلت الوزارة فرق عمل إلى مقاطعات فوجيان وجيانغشي وقوانجدونج ومنطقة قوانغشي ذاتية الحكم لقومية تشوانج لتقديم المساعدات والتوجيه للتعامل مع الكوارث الطبيعية المُحتملة.