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السبت 08/يونيو/2019 - 08:18 ص

الصين تُصدر إنذارًا أصفر لمواجهة العواصف المطرية

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
وكالات
dostor.org/2656794

أصدر المركز الوطني الصيني للأرصاد الجوية اليوم السبت إنذارًا أصفر لمواجهة عواصف مطرية متوقعة في بعض المناطق الجنوبية للبلاد، اعتبارًا من اليوم وحتى صباح يوم غد الأحد.

وأضاف المركز في بيان له انه وحتى الساعة الثامنة من صباح يوم الأحد المقبل، فإن أمطارًا غزيرة وعواصف مطرية يُتوقع أن تضرب أجزاء من مقاطعات هونان وجيانغشي وتشجيانغ وفوجيان وقويتشو، إلى جانب بلدية تشونجتشينج ومنطقة قوانجشي الذاتية الحكم لقومية تشوانج.

وستشهد بعض المناطق المذكورة هطولات مطرية تصل 180 ميللمترا خلال 24 ساعة.

ودعا المركز الحكومات المحلية في المناطق المُتأثرة للبقاء على أهبة الاستعداد لمواجهة أي فيضانات وانزلاقات أرضية وطينية قد تنتج عن الأمطار الغزيرة، إلى جانب وقف الأعمال الخارجية في المناطق المذكورة.

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