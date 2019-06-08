المدن الصينية تبدأ فرز القمامة المنزلية المتزايدة

ستبدأ المدن الصينية على مستوى الولاية فما فوق في فرز القمامة خلال عام 2019، وفقا لنشرة رسمية.



وبحلول نهاية العام الجاري، يجب أن تكون جميع المدن المذكورة قد وضعت خطة لتنفيذ فرز القمامة، حسبما جاء في النشرة الصادرة عن وزارة الإسكان والتنمية الحضرية والريفية بالاشتراك مع ثماني هيئات أخرى.



ويجب أن تضع المؤسسات العامة في هذه المدن نظاما لفرز القمامة بحلول نهاية 2020.



وبحلول عام 2025، يتعين على جميع المدن على مستوى الولاية فما فوق، والتي يبلغ إجماليها أكثر من 300، إكمال إنشاء نظام فرز القمامة.



وقد بدأت 46 مدينة رئيسية في الصين محاولة فرز النفايات، فيما يتعين عليها تشغيل نظام فرز القمامة بحلول نهاية العام المقبل.



وحثت النشرة المؤسسات العامة على أن تكون القدوة، كما شددت على أهمية التعليم لرفع وعي الناس.