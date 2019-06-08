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السبت 08/يونيو/2019 - 08:17 ص

برايان ويلسون يؤجل جولته الصيفية لشعوره "بعدم الأمان العقلي"

برايان ويلسون
برايان ويلسون
وكالات
dostor.org/2656792

أجل برايان ويلسون الذي شارك في تأسيس فرقة بيتش بويز لأجل غير مسمى جولة صيفية بالولايات المتحدة كان من المقرر أن تبدأ يوم االسبت قائلا إنه يشعر "بعدم الأمان العقلي" عقب خضوعه لجراحة في الظهر مؤخرا، لكنه عبر عن أمله في العودة إلى العمل في وقت لاحق من هذا العام.

وفي رسالة نشرها على صفحته على فيسبوك وموقعه الرسمي، اعترف ويلسون (76 عاما) بأنه يعاني من مرض عقلي "منذ عدة عقود" وأنه كان "متحمسا للعودة إلى تقديم عروضه" قبل أن "يبدأ في الشعور بالاغتراب" مرة أخرى.

وكتب "لسنا متأكدين من سبب ذلك ولكني أعلم أنه ليس من الجيد بالنسبة لي أن أكون على الطريق الآن، لذلك سأعود إلى لوس انجليس".

وكان من المقرر أن تبدأ جولة ويلسون الأخيرة التي تقدم مختارات من ألبوم "بت ساوندز" الشهير لفرقة بيتش بويز الذي تم طرحه عام 1966 وغيرها مع زميله أل جاردين المؤسس المشارك لفرقة بيتش بويز اليوم في قاعة لين في ماساتشوستس خارج بوسطن.

ووفقا لموقع ويلسون على الانترنت، تم تأجيل عرض ماساتشوستس و11 موعدا آخر للحفلات الموسيقية كانت ستجري حتى 23 يونيو.

وقال المغني وكاتب الأغاني الذي أصدر البومات من موسيقى الروك مثل "جود فايبريشنز" و"سيرفين يو إس إيه" إنه خضع لثلاث عمليات جراحية في ظهره العام الماضي جعلته "أقوى بدنيا مما كنت عليه منذ فترة طويلة".

وقال ويلسون إنه عاد إلى الاستوديو ليسجل ويتدرب مع فرقته وكان يشعر بتحسن قبل أن يعاني من نوع من الانتكاسة العقلية.

وقال "وصفي لذلك هو إنني غير آمن عقليا.. أعاني من أشياء في رأسي وأقول أشياء لا أقصدها ولا أعرف لماذا".

وكتب "سأستريح وأتعافى وأعمل مع أطبائي في هذا الشأن.. أتطلع إلى شفائي ورؤية الجميع في وقت لاحق من العام".

واختتم قائلا "أعرف أن هذا شيء يمكنني التغلب عليه مرة أخرى".

وحظي ويلسون بنشاط متجدد في السنوات الأخيرة حيث قدمت فرقته موسيقى من ألبوم كريسماس الصادر عام 1964 لفرقة بيتش بويز خلال جولة موسم العطلات في العام الماضي.

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