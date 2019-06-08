271 محمية طبيعية بحرية في الصين حتى نهاية 2018

أظهرت نتائج بيانات أصدرتها مصلحة الدولة للغابات والأراضي العشبية، أن لدى الصين 271 محمية طبيعية بحرية في عموم أرجاء البلاد حتى نهاية العام الماضي 2018.



وأضافت المصلحة في بيان نشرته على موقعها الإلكتروني الرسمي، أن المحميات الطبيعية البحرية موزعة على 11 منطقة ساحلية على مستوى المقاطعات، مثل لياونينج وخبي وتيانجين، كما تغطي إجمالي مساحة 124 ألف كيلومتر مربع.



يشار الي ان المحميات المذكورة تعتبر موطنًا للعديد من السلالات البحرية المهددة بالانقراض مثل الدولفين الصيني الأبيض، والفقمات وسلاحف البحر.



كما يمكن أيضًا مراقبة الشعاب المرجانية وغابات المنغروف والأراضي الرطبة الساحلية والأنظمة الإيكولوجية الأخرى في المحميات الطبيعية البحرية المذكورة.



الجدير بالذكر انه تم مؤخرا رصد منتجقات (نوع نادر من الأيائل) في محمية طبيعية بمقاطعة جيانغشي شرقي الصين.