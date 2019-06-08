ناسا تفتح محطة الفضاء الدولية أمام السفر الخاص بثمن باهظ

أعلنت وكالة الفضاء الأمريكية (ناسا) اليوم السبت أنها ستفتح محطة الفضاء الدولية أمام المواطنين العاديين بثمن باهظ.



وذكرت ناسا أنها ستوفر رحلتين بتمويل خاص إلى المحطة سنويا، مدة كل منهما 30 يوما، وقد تكون الرحلة الأولى في عام 2020.



وقال جيف ديويت المدير المالي لناسا، خلال مؤتمر صحفي عقد في بورصة ناسداك بمدينة نيويورك، إنه سيتعين على هؤلاء المسافرين الخاصين أن يدفعوا أولا ما يقدر بـ58 مليون دولار أمريكي مقابل تذكرة ذهاب وإياب للرحلة التي ستستمر 30 يوما. ثم سيتعين عليهم إنفاق حوالي 35 ألف دولار في الليلة على الإقامة.



وسوف يستخدمون مركبة فضائية أمريكية طورت في ظل برنامج الطاقم التجاري التابع لناسا، بما في ذلك أنظمة الصواريخ والكبسولة التي طورتها شركتا "بوينغ" و"سبيس إكس" التي يترأسها إيلون موسك.



وكانت وكالة الفضاء الروسية قد نقلت في السابق عددا من المسافرين الخاصين إلى المحطة.



وتأتي رحلات ناسا إلى محطة الفضاء الدولية في وقت تعتزم فيه وكالة الفضاء الأمريكية إنهاء دعمها للمحطة بحلول عام 2024، وهو نفس العام المقرر أن يهبط فيه رائدا فضاء أمريكيان، من بينهما امرأة، على القطب الجنوبي للقمر.