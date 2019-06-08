الأرصاد: طقس اليوم مائل للحرارة.. والقاهرة 33 درجة

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم السبت طقس لطيف على السواحل الشمالية مائل للحرارة على الوجه البحرى والقاهرة حتى شمال الصعيد، شديد الحرارة على الجنوب نهارا لطيف ليلا.



كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على أغلب الأنحاء يصاحبها سقوط أمطار الخفيفة على السواحل الشمالية، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على جنوب سيناء، كما تنشط على خليج السويس والبحر الأحمر مما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.



وبالنسبة لحالة البحر المتوسط فيكون خفيفا إلى معتدل، مع ارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف، والرياح السطحية شمالية غربية.



وبالنسبة لحالة البحر الأحمر فيكون معتدلا إلى مضطرب، مع ارتفاع الموج فيه من مترين إلى مترين ونصف، والرياح السطحية شمالية غربية.





وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر



الصغرى العظمى



القاهرة 21 33



شبين الكوم 21 32



طنطا 20 32



دمنهور 20 30



الإسكندرية 21 28



بلطيم 21 29



مطروح 21 26



السلوم 20 27



سيوة 20 35



بورسعيد 22 27



دمياط 22 27



الزقازيق 20 33



الإسماعيلية 20 33



السويس 21 32



العريش 19 29



رفح 20 28



رأس سدر 21 31



نخل 16 30



نويبع 24 33



طابا 20 32



كاترين 17 30



الطور 21 30



شرم الشيخ 28 36



الغردقة 29 35



مرسى علم 29 38



الفيوم 22 33



بنى سويف 22 33



المنيا 21 33



أسيوط 22 34



سوهاج 24 35



قنا 25 36



الأقصر 27 38



أسوان 29 40



أبوسمبل 27 38



الوادى الجديد 26 36



شلاتين 27 37



أبو رماد 28 36



حلايب 29 33



رأس حدربة 29 33