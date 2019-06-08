القاهرة : السبت 08 يونيو 2019
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
07:42 م

رحمي بكير: ندرك حجم تضحيات الأجهزة الأمنية.. والأمور عادت لطبيعتها بشمال سيناء
06:21 م

عودة النسور.. كيف يلعب نيجيريا فى «أمم إفريقيا»؟
09:01 م

بالأسماء.. إصابة 9 أشخاص فى انقلاب سيارة ملاكى بالوادى الجديد
06:49 م

محمد سعد: ابتعدت عن «الفزلكة» فى «محمد حسين»
06:22 م

صلاح الدين بصير: «أسود الأطلس» الأوفر حظًا لاقتناص «كان»
05:39 م

«الميك آب» فرعوني.. ملكات مصر القديمة أول من استخدمن مساحيق البشرة وأدوات التجميل
08:25 م

خطة وزارة الداخلية لتأمين احتفالات عيد الفطر

07:44 م

غليان العالم.. درجات الحرارة المرتفعة تضرب عدة دول وتهز المملكة المتحدة
07:36 م

رابح ماجر: مصر المرشح الأول لـ«كان 2019» بسبب عاملى الأرض والجمهور
03:23 م

رسميًا.. نتنياهو يقيل "شاكيد وبينيت" من حكومة تسيير الأعمال
01:43 م

السيسى: علينا الدفاع والكفاح من أجل قضايا الدين
01:43 م

القوى العاملة: 20 فرصة عمل جديدة براتب 2500 جنيه
رياضة
السبت 08/يونيو/2019 - 07:51 ص

رقم "مفاجئ" لهازارد فى ريال مدريد

رقم مفاجئ لهازارد
رقم "مفاجئ" لهازارد فى ريال مدريد
وكالات
dostor.org/2656772

مباشرة بعد إعلان انتقال إيدن هازارد إلى ريال مدريد، شرعت متاجر النادي الإسباني في بيع أقمصة النجم البلجيكي، إلا أن الرقم المطبوع عليها كان مفاجئا.

وأعلن النادي الملكي، مساء الجمعة، انتقال هازارد إلى صفوفه رسميا، على أن يتم تقديمه لوسائل الإعلام يوم الخميس المقبل.

وذكرت صحيفة "ماركا" الإسبانية أن متاجر الريال بدأت عرض قميص هازارد للبيع مقابل نحو 148 يورو (167 دولار)، وتابعت أن الرقم الذي سيحمله اللاعب بات معروفا الآن.

وتظهر الصور المنتشرة لقميص اللاعب الجديد أن هازارد سيحمل الرقم 7، وهو الرقم نفسه، الذي حمله ماريانو دياز، الموسم الماضي، والذي كان يحمله النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، قبل رحيله صوب يوفنتوس الإيطالي.

وكانت تقارير إعلامية تحدثت في وقت سابق عن "معضلة" قميص هازارد في ريال مدريد، حيث من المعروف أن اللاعب، البالغ من العمر 28 عاما، يحمل الرقم 10 مع تشلسي ومنتخب بلاده بلجيكا، إلا أن هذا الرقم محجوز للنجم الكرواتي لوكا مودريتش في الريال.

واقترحت إدارة النادي الإسباني الرقم 16 على هازارد، على اعتبار أن هذا هو الرقم الوحيد المتوفر حاليًا، إلا أن اللاعب رفض، مما جعلها تمنحه رقم رونالدو السابق.

ومباشرة بعد انتشار صور قميص هازارد، توسمت الجماهير الريالية الخير في الرقم "7"، الذي يرتبط في أذهانها بإنجازات "الدون" التاريخية مع فريق العاصمة.

اقرأ أيضًا
منذ يومين

عودة النسور.. كيف يلعب نيجيريا فى «أمم إفريقيا»؟

منذ 3 أيام

صلاح الدين بصير: «أسود الأطلس» الأوفر حظًا لاقتناص «كان»

منذ 5 أيام

رابح ماجر: مصر المرشح الأول لـ«كان 2019» بسبب عاملى الأرض والجمهور

منذ أقل من شهر

إيران تناقض نفسها بالدعوة لـ"معاهدة عدم الاعتداء" مع الخليج

منذ أقل من شهر

التشكيل المتوقع للزمالك ونهضة بركان المغربى بالكونفيدرالية

منذ أقل من شهر

تقارير: برشلونة يعلن إتمام صفقة دى ليخت خلال أيام

الآن

حظك اليوم.. جميع الأبراج الفلكية السبت 8 يونيو 2019

احتدام المعارك فى شمال غرب سوريا بعد هجوم للمعارضة

أسعار الخضراوات اليوم.. "الطماطم" بـ6 جنيهات للكيلو

مندوب السعودية بالأمم المتحدة: إيران تعتمد على الإرهاب والتخريب

ads
الأكثر قراءة

"ممنوع اللمس".. إزاي صوّر محمد سامي المشاهد العاطفية بين السقا ومي عمر؟

سر غضب المصريين مما يحدث فى الساحل: "بيلبسوا جلاليب على البحر"

هاني رمزى: مجموعتنا ليست سهلة.. وثقتنا فى اللاعبين بلا حدود (حوار)

9 محظورات على طلاب الثانوية العامة قبل بدء الامتحانات

ألبومات الصور

بالصور.. مراجعة جماعية لطالبات مطروح أمام لجان الثانوية العامة

توافد نجوم الفن على عزاء الفنان محمد نجم

ضحكة العيد

ماء وخضرة ومرح.. المصريون يحتلفون بثالث أيام العيد فى القناطر الخيرية

رياضة

رقم "مفاجئ" لهازارد فى ريال مدريد

فوز واحد يفصل رابتورز عن "التتويج الحلم"

رابتورز يهزم وريورز ويتقدم 3-1 فى نهائى دورى السلة الأمريكى

نجم الساعة

نائب شمال سيناء: «هيومن رايتس» تتجاهل قتل الأبرياء وترويع الآمنين على يد الإرهاب

الأكثر قراءة

"ممنوع اللمس".. إزاي صوّر محمد سامي المشاهد العاطفية بين السقا ومي عمر؟

سر غضب المصريين مما يحدث فى الساحل: "بيلبسوا جلاليب على البحر"

هاني رمزى: مجموعتنا ليست سهلة.. وثقتنا فى اللاعبين بلا حدود (حوار)

9 محظورات على طلاب الثانوية العامة قبل بدء الامتحانات

الرئيس نيوز

سر لقاء (ترامب_تميم ) الشهر المقبل

5 شروط من المعارضة السودانية لقبول وساطة أثيوبيا..ما هى ؟

الثانوية العامة وإرهابى العريش والأزمة السودانية ..أبرز عناوين الصحف اليوم

ثان جلسات "جبهة النصرة"أمام "أمن الدولة العليا طوارئ"

الأرصاد تعلن حالة الطقس فى أول يوم لامتحانات "الثانوية العامة"

كشكول

بدء توزيع كراسات "بوكليت" اللغة العربية لطلاب الثانوية العامة

بدء امتحان اللغة العربية بلجنة العياط الابتدائية بنين

الزحام يسيطر على لجنتي أم المؤمنين والإيمان بالعمرانية

ماراثون الثانوية.. بدء إجراءات التفتيش الذاتي بمدرسة البهية البرهامية

ماراثون الثانوية العامة.. تفتيش ذاتي للطلاب بواسطة العصا الإلكترونية

الأمصار

بسبب "هواوى".. "جوجل" تحذر أمريكا من عواقب وخيمة

إكسبرس: اكتشاف أقدم ميناء في العالم بمصر قرب الأهرامات

المتنافسون على خلافة ماي يناقشون أسباب الهزيمة في الانتخابات

"فيسبوك" تمنع "هواوي" من التثبيت المسبق لجميع تطبيقاتها

بوفون يقترب من برشلونة في انتقالات الصيف

مرايا الابداع

قصيدة ٢

قصيدة ١

ads
منوعات

المدن الصينية تبدأ فرز القمامة المنزلية المتزايدة

271 محمية طبيعية بحرية في الصين حتى نهاية 2018

ترك حقيبة مملوءة بالمخدرات في الترام.. وفعل ما هو أغرب

الصحة

وصفات طبيعية للتخلص من الغازات وانتفاخ المعدة

الدستور على فيسبوك
‎جريدة الدستور - ElDostor News‎