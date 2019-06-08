حظك اليوم.. جميع الأبراج الفلكية السبت 8 يونيو 2019
قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقى حظك اليوم السبت لجميع الأبراج الفلكية على النحو التالى:-
الحمل
مهنيًا: إذا كنت فعلًا تريد الوصول إلى نتيجة حاسمة بالنسبة إلى وضعك المهني، عليك التحرّك بفعاليّة ومناقشة المواضيع الجدية.
عاطفيًا: تتطوّر صداقة وتتحول بسرعة إلى علاقة حب وتقرّب المسافات بين الأحبّاء؛ نظرًا إلى خلو الأجواء من المشاعر السلبيّة.
صحيًا: ينتابك الخوف والاضطراب من الطفرة الجلدية التي أصبت بها، وتشعر بأن تلوث مياه البحر سببها.
الثور
مهنيًا: يفرض هذا اليوم بعض المحظورات والممنوعات المهنية، لكن تطرأ تغييرات تناسبك ربما وتجعلك تتبنّى وجهة نظر جديدة.
عاطفيًا: كثرة طلبات الشريك تدفعك إلى رفض الواقع الذي تعيشه، وخصوصًا أن الأمور بلغت حدًا لا يمكن السكوت عنه.
صحيًا: حاول معالجة أوضاعك بالتي هي أحسن، لتكون الخاتمة سعيدة ومفيدة صحيًا.
الجوزاء
مهنيًا: كن جريئًا وشجاعًا وأظهر مقدرتك على تحمل المسوؤليات الجديدة لأنك قادر على إدارة أعمالك وأعمال الآخرين.
عاطفيًا: يدخل فينوس إلى برج القوس ويشكل وضعًا عائليًا أو زوجيًا سلبيًا، حاول أن تتخلص من الالتباسات والخلافات بينك وبين الآخرين.
صحيًا: لا تعقّد الأمور، واستمتع بحياتك لأن الحياة جميلة، وابتعد عن المشكلات والاضطرابات.
السرطان
مهنيًا: يسهّل لك هذا اليوم الاتصالات، وتكون أعمالك ميسرة وكما ترغب، ويجعلك أكثر قدرة على الإقناع وكسب التأييد.
عاطفيًا: خجلك وتردّدك الدائمان يحولان دون أن تتقرّب من الحبيب وتتعرّف إليه أكثر وتكتشف نفسيته لكي تعرف الشخص الذي ستمضي حياتك معه.
صحيًا: ممارسة المشي في السهول القريبة منك مفيد، وخصوصًا في الصباح الباكر.
الأسد
مهنيًا: تسهل الاتصالات ما يعني فترة ممتازة ملؤها النجاح والتقدم والإنجاز والتخلص من العراقيل والعقبات الكبيرة.
عاطفيًا: تعرف مغازلة جديدة أو تستقطب شخصًا خلاّقًا أو تبدأ رومانسية مميزة ترافقك مدة طويلة تكون نهايتها سعيدة.
صحيًا: قم ببعض النشاط غير الاعتيادي، واختر لعبة رياضية خفيفة مارسها في أوقات فراغك.
العذراء
مهنيًا: تجنّب التوتر قدر المستطاع لئلا تخرج الأمور عن السيطرة، هذا اليوم يخبئ لك بعض المتاعب لكن ذلك يكون موقتًا.
عاطفيًا: عامل الثقة بينك وبين الشريك تعجز عن زعزعته كل المحاولات المغرضة، الشكوك حاضرة دائمًا لكنك أقوى منها.
صحيًا: الحفاظ على الوزن المطلوب مهم جدًا، وخصوصًا أن هذا يساهم في راحة ذهنية صافية.
الميزان
مهنيًا: يأتيك بالأخبار السارّة شخص تعرفت إليه منذ زمن بعيد ولم تعد تلتقيه، ولم تتوقع يومًا أن يحمل إليك ما يزرع الأمل في نفسك.
عاطفيًا: الحكم المتسرع على الشريك قد يكون خاطئًا أحيانًا وفي غير محله معظم الأحيان، خذ العبرة من التجارب السابقة واتعظ.
صحيًا: تلمس نتائج المشي اليومي: صحة، عافية، نشاط، ارتياح نفسي، ماذا تريد أكثر من ذلك؟.
العقرب
مهنيًا: تركز اليوم على مساعدة أحد الزملاء في العمل، فيقدر الكل وقوفك إلى جانبه ومساندته في ظرفه الدقيق.
عاطفيًا: لا تستشر الآخرين بما يتعلق بقراراتك العاطفية ذات الصلة بالشريك، وحاول منذ اليوم أن تتصرف من تلقاء نفسك.
صحيًا: استفد من أوقات فراغك وحاول القيام بمشاريع أو نشاطات ترفيهية مع العائلة.
القوس
مهنيًا: يركّز هذا اليوم الضوء على عدد من القضايا المالية التي تستأثر بكامل اهتماماتك في العمل وتتوصل إلى نتائج جيّدة لها.
عاطفيًا: تميز جيدًا بين الشؤون العاطفية والمصالح المادية، وتحل قضية قسمة ممتلكات أو مستحقات إذا كنت تبحث في طلاق أو انفصال.
صحيًا: أدرس مع طبيبك العلاج الأفضل للتخلص من السمنة، وتقيد بالتعليمات التي يطلبها منك.
الجدي
مهنيًا: جولة من الاتصالات تتكلل بالنجاح المهني المقطع النظير، ويستمر الحظ مرافقًا لك حتى آخر الشهر تقريبًا.
عاطفيًا: لا تدع الغيرة تتملك بسبب نجاح الحبيب وتألقه في مجال عمله، بل شجعه على المزيد فهو نصفك الآخر.
صحيًا: إذا أردت التخلص من بعض مشكلاتك الصحية فكر مليًا في الحلول المفيدة المطروحة أمامك.
الدلو
مهنيًا: تكون اليوم أكثر تناغمًا مع المحيط، ولن تتردد في طلب المساعدة من الزملاء إذا كنت تحت وطأة ضغط شديد في العمل.
عاطفيًا: تتقرّب من الشريك أكثر وتكتشف الكثير من الأمور المشتركة التي تجمعك به فتزداد تعلقًا به.
صحيًا: ليس الوقت مناسبًا لإثارة مشكلات قديمة يمكن أن تثير انفعالك وعصبيتك.
الحوت
مهنيًا: لا تتردّد في اتخاذ المبادرة تجاه الزملاء ولا تتوقّف طويلًا عند محطة متعثّرة إلاّ إذا كانت تعني لك كثيرًا.
عاطفيًا: تصمد في وجه الأيام التي تتآمر معك وتحالفك، وتكون عواطفك جيّاشة وسحرك طاغٍيًا من دون أدنى شك.
صحيًا: تحاول الترفيه عن نفسك بممارسة أي نشاط يشغلك عن التفكير في مشاكل العمل وهموم الحياة.