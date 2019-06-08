حظك اليوم.. جميع الأبراج الفلكية السبت 8 يونيو 2019

قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقى حظك اليوم السبت لجميع الأبراج الفلكية على النحو التالى:-



الحمل

مهنيًا: إذا كنت فعلًا تريد الوصول إلى نتيجة حاسمة بالنسبة إلى وضعك المهني، عليك التحرّك بفعاليّة ومناقشة المواضيع الجدية.

عاطفيًا: تتطوّر صداقة وتتحول بسرعة إلى علاقة حب وتقرّب المسافات بين الأحبّاء؛ نظرًا إلى خلو الأجواء من المشاعر السلبيّة.

صحيًا: ينتابك الخوف والاضطراب من الطفرة الجلدية التي أصبت بها، وتشعر بأن تلوث مياه البحر سببها.



الثور

مهنيًا: يفرض هذا اليوم بعض المحظورات والممنوعات المهنية، لكن تطرأ تغييرات تناسبك ربما وتجعلك تتبنّى وجهة نظر جديدة.

عاطفيًا: كثرة طلبات الشريك تدفعك إلى رفض الواقع الذي تعيشه، وخصوصًا أن الأمور بلغت حدًا لا يمكن السكوت عنه.

صحيًا: حاول معالجة أوضاعك بالتي هي أحسن، لتكون الخاتمة سعيدة ومفيدة صحيًا.



الجوزاء

مهنيًا: كن جريئًا وشجاعًا وأظهر مقدرتك على تحمل المسوؤليات الجديدة لأنك قادر على إدارة أعمالك وأعمال الآخرين.

عاطفيًا: يدخل فينوس إلى برج القوس ويشكل وضعًا عائليًا أو زوجيًا سلبيًا، حاول أن تتخلص من الالتباسات والخلافات بينك وبين الآخرين.

صحيًا: لا تعقّد الأمور، واستمتع بحياتك لأن الحياة جميلة، وابتعد عن المشكلات والاضطرابات.



السرطان

مهنيًا: يسهّل لك هذا اليوم الاتصالات، وتكون أعمالك ميسرة وكما ترغب، ويجعلك أكثر قدرة على الإقناع وكسب التأييد.

عاطفيًا: خجلك وتردّدك الدائمان يحولان دون أن تتقرّب من الحبيب وتتعرّف إليه أكثر وتكتشف نفسيته لكي تعرف الشخص الذي ستمضي حياتك معه.

صحيًا: ممارسة المشي في السهول القريبة منك مفيد، وخصوصًا في الصباح الباكر.



الأسد

مهنيًا: تسهل الاتصالات ما يعني فترة ممتازة ملؤها النجاح والتقدم والإنجاز والتخلص من العراقيل والعقبات الكبيرة.

عاطفيًا: تعرف مغازلة جديدة أو تستقطب شخصًا خلاّقًا أو تبدأ رومانسية مميزة ترافقك مدة طويلة تكون نهايتها سعيدة.

صحيًا: قم ببعض النشاط غير الاعتيادي، واختر لعبة رياضية خفيفة مارسها في أوقات فراغك.



العذراء

مهنيًا: تجنّب التوتر قدر المستطاع لئلا تخرج الأمور عن السيطرة، هذا اليوم يخبئ لك بعض المتاعب لكن ذلك يكون موقتًا.

عاطفيًا: عامل الثقة بينك وبين الشريك تعجز عن زعزعته كل المحاولات المغرضة، الشكوك حاضرة دائمًا لكنك أقوى منها.

صحيًا: الحفاظ على الوزن المطلوب مهم جدًا، وخصوصًا أن هذا يساهم في راحة ذهنية صافية.



الميزان

مهنيًا: يأتيك بالأخبار السارّة شخص تعرفت إليه منذ زمن بعيد ولم تعد تلتقيه، ولم تتوقع يومًا أن يحمل إليك ما يزرع الأمل في نفسك.

عاطفيًا: الحكم المتسرع على الشريك قد يكون خاطئًا أحيانًا وفي غير محله معظم الأحيان، خذ العبرة من التجارب السابقة واتعظ.

صحيًا: تلمس نتائج المشي اليومي: صحة، عافية، نشاط، ارتياح نفسي، ماذا تريد أكثر من ذلك؟.



العقرب

مهنيًا: تركز اليوم على مساعدة أحد الزملاء في العمل، فيقدر الكل وقوفك إلى جانبه ومساندته في ظرفه الدقيق.

عاطفيًا: لا تستشر الآخرين بما يتعلق بقراراتك العاطفية ذات الصلة بالشريك، وحاول منذ اليوم أن تتصرف من تلقاء نفسك.

صحيًا: استفد من أوقات فراغك وحاول القيام بمشاريع أو نشاطات ترفيهية مع العائلة.



القوس

مهنيًا: يركّز هذا اليوم الضوء على عدد من القضايا المالية التي تستأثر بكامل اهتماماتك في العمل وتتوصل إلى نتائج جيّدة لها.

عاطفيًا: تميز جيدًا بين الشؤون العاطفية والمصالح المادية، وتحل قضية قسمة ممتلكات أو مستحقات إذا كنت تبحث في طلاق أو انفصال.

صحيًا: أدرس مع طبيبك العلاج الأفضل للتخلص من السمنة، وتقيد بالتعليمات التي يطلبها منك.



الجدي

مهنيًا: جولة من الاتصالات تتكلل بالنجاح المهني المقطع النظير، ويستمر الحظ مرافقًا لك حتى آخر الشهر تقريبًا.

عاطفيًا: لا تدع الغيرة تتملك بسبب نجاح الحبيب وتألقه في مجال عمله، بل شجعه على المزيد فهو نصفك الآخر.

صحيًا: إذا أردت التخلص من بعض مشكلاتك الصحية فكر مليًا في الحلول المفيدة المطروحة أمامك.



الدلو

مهنيًا: تكون اليوم أكثر تناغمًا مع المحيط، ولن تتردد في طلب المساعدة من الزملاء إذا كنت تحت وطأة ضغط شديد في العمل.

عاطفيًا: تتقرّب من الشريك أكثر وتكتشف الكثير من الأمور المشتركة التي تجمعك به فتزداد تعلقًا به.

صحيًا: ليس الوقت مناسبًا لإثارة مشكلات قديمة يمكن أن تثير انفعالك وعصبيتك.



الحوت

مهنيًا: لا تتردّد في اتخاذ المبادرة تجاه الزملاء ولا تتوقّف طويلًا عند محطة متعثّرة إلاّ إذا كانت تعني لك كثيرًا.

عاطفيًا: تصمد في وجه الأيام التي تتآمر معك وتحالفك، وتكون عواطفك جيّاشة وسحرك طاغٍيًا من دون أدنى شك.

صحيًا: تحاول الترفيه عن نفسك بممارسة أي نشاط يشغلك عن التفكير في مشاكل العمل وهموم الحياة.