حظك اليوم.. برج الدلو السبت 8 يونيو 2019

قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقى حظك اليوم السبت وفيما يخص برج الدلو قالت:-



مهنيًا: تكون اليوم أكثر تناغمًا مع المحيط، ولن تتردد في طلب المساعدة من الزملاء إذا كنت تحت وطأة ضغط شديد في العمل.



عاطفيًا: تتقرّب من الشريك أكثر وتكتشف الكثير من الأمور المشتركة التي تجمعك به فتزداد تعلقًا به.



صحيًا: ليس الوقت مناسبًا لإثارة مشكلات قديمة يمكن أن تثير انفعالك وعصبيتك.



جدير بالذكر، أن قراءة البرج اليومي الخاص بك يكون على أساس إشارة برجك، الذي يعد من أفضل الطرق لمعرفة ما ينتظرك حسب التوقعات وتأثير النجوم والكواكب على حياتك، لمعرفة حظك اليوم، وقراءة برجك ما هي إلا محاولة توقع المستقبل ومشاكله حسب موضع النجوم وزواياها لمساعدتك على اتخاذ القرار الصحيح أحيانًا.