حظك اليوم.. برج القوس السبت 8 يونيو 2019

قدمت خبيرة الابراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقى حظك االيوم السبت وفيما يخص برج القوس قالت:-



مهنيًا: يركّز هذا اليوم الضوء على عدد من القضايا المالية التي تستأثر بكامل اهتماماتك في العمل وتتوصل إلى نتائج جيّدة لها.



عاطفيًا: تميز جيدًا بين الشؤون العاطفية والمصالح المادية، وتحل قضية قسمة ممتلكات أو مستحقات إذا كنت تبحث في طلاق أو انفصال.



صحيًا: أدرس مع طبيبك العلاج الأفضل للتخلص من السمنة، وتقيد بالتعليمات التي يطلبها منك.



جدير بالذكر، أن قراءة البرج اليومي الخاص بك يكون على أساس إشارة برجك، الذي يعد من أفضل الطرق لمعرفة ما ينتظرك حسب التوقعات وتأثير النجوم والكواكب على حياتك، لمعرفة حظك اليوم، وقراءة برجك ما هي إلا محاولة توقع المستقبل ومشاكله حسب موضع النجوم وزواياها لمساعدتك على اتخاذ القرار الصحيح أحيانًا.