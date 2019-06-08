حظك اليوم.. برج العقرب السبت 8 يونيو 2019

قدمت خبيرة الابراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقى حظك اليوم السبت وفيما يخص برج العقرب قالت:-



مهنيًا: تركز اليوم على مساعدة أحد الزملاء في العمل، فيقدر الكل وقوفك إلى جانبه ومساندته في ظرفه الدقيق.



عاطفيًا: لا تستشر الآخرين بما يتعلق بقراراتك العاطفية ذات الصلة بالشريك، وحاول منذ اليوم أن تتصرف من تلقاء نفسك.



صحيًا: استفد من أوقات فراغك وحاول القيام بمشاريع أو نشاطات ترفيهية مع العائلة.



جدير بالذكر، أن قراءة البرج اليومي الخاص بك يكون على أساس إشارة برجك، الذي يعد من أفضل الطرق لمعرفة ما ينتظرك حسب التوقعات وتأثير النجوم والكواكب على حياتك، لمعرفة حظك اليوم، وقراءة برجك ما هي إلا محاولة توقع المستقبل ومشاكله حسب موضع النجوم وزواياها لمساعدتك على اتخاذ القرار الصحيح أحيانًا.