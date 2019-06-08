حظك اليوم.. برج الميزان السبت 8 يونيو 2019

قدمت خبيرة الابراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقى حظك اليوم السبت وفيما يخص برج الميزان قالت:-



مهنيًا: يأتيك بالأخبار السارّة شخص تعرفت إليه منذ زمن بعيد ولم تعد تلتقيه، ولم تتوقع يومًا أن يحمل إليك ما يزرع الأمل في نفسك.



عاطفيًا: الحكم المتسرع على الشريك قد يكون خاطئًا أحيانًا وفي غير محله معظم الأحيان، خذ العبرة من التجارب السابقة واتعظ.



صحيًا: تلمس نتائج المشي اليومي: صحة، عافية، نشاط، ارتياح نفسي، ماذا تريد أكثر من ذلك؟.



جدير بالذكر، أن قراءة البرج اليومي الخاص بك يكون على أساس إشارة برجك، الذي يعد من أفضل الطرق لمعرفة ما ينتظرك حسب التوقعات وتأثير النجوم والكواكب على حياتك، لمعرفة حظك اليوم، وقراءة برجك ما هي إلا محاولة توقع المستقبل ومشاكله حسب موضع النجوم وزواياها لمساعدتك على اتخاذ القرار الصحيح أحيانًا.