حظك اليوم.. برج السرطان السبت 8 يونيو 2019

قدمت خبيرة الابراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقى حظك اليوم السبت وفيما يخص برج السرطان قالت:-



مهنيًا: يسهّل لك هذا اليوم الاتصالات، وتكون أعمالك ميسرة وكما ترغب، ويجعلك أكثر قدرة على الإقناع وكسب التأييد.



عاطفيًا: خجلك وتردّدك الدائمان يحولان دون أن تتقرّب من الحبيب وتتعرّف إليه أكثر وتكتشف نفسيته لكي تعرف الشخص الذي ستمضي حياتك معه.



صحيًا: ممارسة المشي في السهول القريبة منك مفيد، وخصوصًا في الصباح الباكر.



جدير بالذكر، أن قراءة البرج اليومي الخاص بك يكون على أساس إشارة برجك، الذي يعد من أفضل الطرق لمعرفة ما ينتظرك حسب التوقعات وتأثير النجوم والكواكب على حياتك، لمعرفة حظك اليوم، وقراءة برجك ما هي إلا محاولة توقع المستقبل ومشاكله حسب موضع النجوم وزواياها لمساعدتك على اتخاذ القرار الصحيح أحيانًا.