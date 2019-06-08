حظك اليوم.. برج الجوزاء السبت 8 يونيو 2019

قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقى حظك اليوم السبت وفيما يخص برج الجوزاء قالت:-



مهنيًا: كن جريئًا وشجاعًا وأظهر مقدرتك على تحمل المسوؤليات الجديدة لأنك قادر على إدارة أعمالك وأعمال الآخرين.



عاطفيًا: يدخل فينوس إلى برج القوس ويشكل وضعًا عائليًا أو زوجيًا سلبيًا، حاول أن تتخلص من الالتباسات والخلافات بينك وبين الآخرين.



صحيًا: لا تعقّد الأمور، واستمتع بحياتك لأن الحياة جميلة، وابتعد عن المشكلات والاضطرابات.





جدير بالذكر، أن قراءة البرج اليومي الخاص بك يكون على أساس إشارة برجك، الذي يعد من أفضل الطرق لمعرفة ما ينتظرك حسب التوقعات وتأثير النجوم والكواكب على حياتك، لمعرفة حظك اليوم، وقراءة برجك ما هي إلا محاولة توقع المستقبل ومشاكله حسب موضع النجوم وزواياها لمساعدتك على اتخاذ القرار الصحيح أحيانًا.