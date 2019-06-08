حظك اليوم.. برج الحمل السبت 8 يونيو 2019

قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقى حظك اليوم السبت وفيما يخص برج الحمل قالت :-



مهنياً: إذا كنت فعلاً تريد الوصول الى نتيجة حاسمة بالنسبة إلى وضعك المهني، عليك التحرّك بفعاليّة ومناقشة المواضيع الجدية.



عاطفياً: تتطوّر صداقة وتتحول بسرعة إلى علاقة حب وتقرّب المسافات بين الأحبّاء نظراً إلى خلو الأجواء من المشاعر السلبيّة.



صحياً: ينتابك الخوف والاضطراب من الطفرة الجلدية التي أصبت بها، وتشعر بأن تلوث مياه البحر سببها.



جدير بالذكر، أن قراءة البرج اليومي الخاص بك يكون على أساس إشارة برجك، الذي يعد من أفضل الطرق لمعرفة ما ينتظرك حسب التوقعات وتأثير النجوم والكواكب على حياتك، لمعرفة حظك اليوم، وقراءة برجك ما هي إلا محاولة توقع المستقبل ومشاكله حسب موضع النجوم وزواياها لمساعدتك على اتخاذ القرار الصحيح أحيانًا.