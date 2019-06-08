"التعليم" ترد على تسريب امتحان اللغة العربية للثانوية العامة

نفى خالد عبدالحكم، نائب رئيس عام امتحانات الثانوية العامة، مايتردد حول تسريب امتحان اللغة العربية المقرر أن يؤديه طلاب الثانوية العامة صباح اليوم السبت.



وأكد "عبدالحكم"، في تصريحات صحفية، أنه لا صحة تمامًا لهذا التسريب، وأنها مجرد تكهنات لتشتيت عقل الطلاب وأولياء امورهم، لافتًا إلى أنه سيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال الصفحات المخالفة على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".



ووجه نائب رئيس عام امتحانات الثانوية العامة، نصيحة للطلاب بعدم الالتفات، لمثل هذه الصفحات والتركيز فى أداء الامتحان، منعًا لتشتيت ذهنهم.



كان قد انتشرت عبر صفحات السوشيال ميديا نموذج لامتحان اللغة العربية زاعمين أنه ذلك الامتحان الذي يؤديه الطلاب صباح اليوم السبت.