احتدام المعارك فى شمال غرب سوريا بعد هجوم للمعارضة

احتدمت المعارك في شمال غرب سوريا، أمس الجمعة، بعدما شن مقاتلو المعارضة هجومًا لصد هجوم الجيش الذي قصف آخر معقل رئيسي للمعارضة في البلاد على مدى أسابيع.



وذكرت الوكالة العربية السورية للأنباء، أن "الجيش استوعب هجوما لمجموعات إرهابية على نقاط المواجهة" بعد اشتباكات عنيفة مع مقاتلين خلال الليل.



وأضافت أن المقاتلين أطلقوا قذائف مدفعية على قرية في ريف حماة الشمالي.



وقالت فصائل معارضة إنها سيطرت على ثلاث قرى رئيسية في ريف حماة في وقت متأخر الخميس أثناء الهجوم المضاد.



ونفت التقارير التي ذكرت أن القوات الحكومية استعادت السيطرة على مواقعها، وقالت إن وحدات الجيش تكبدت خسائر فادحة مع احتدام القتال الجمعة.



ويعد القتال في محافظة إدلب وشريط من محافظة حماة القريبة أكبر تصعيد عسكري بين الجيش السوري وقوات المعارضة منذ الصيف الماضي.