وزير خارجية كندا: على كوبا دور لاستعادة الديموقراطية فى فنزويلا

قالت وزيرة الخارجية الكندية، كريستيا فريلاند، أمس الجمعة، إن على كوبا دور لتلعبه في عودة فنزويلا إلى الديموقراطية.



جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته فريلاند ونظيرها الكوبي برونو رودريجيز في مدينة تورونتو.



وكان رئيس الوزراء الكندي، جستن ترودو، قد صرح في وقت سابق إنه يمكن لكوبا أن تلعب دورًا إيجابيًا في حل الأزمة الفنزويلية، رغم أن كوبا من الدول التي تدعم بقاء الرئيس نيكولاس مادورو في الحكم.



وطلب زعيم المعارضة الفنزويلية، خوان جوايدو، والذي تعترف به كندا والولايات المتحدة وعدد من الدول كرئيس مؤقت للبلاد، من واشنطن التدخل عسكريا في فنزويلا للإطاحة بالرئيس الحالي مادورو، بينما صرحت الإدارة الأمريكية أنها تدرس جميع الخيارات.