اعتقال مناصر لداعش خطط لارتكاب اعتداء فى نيويورك

أعلن المدعي العام الفدرالي في بروكلين، أن شرطة نيويورك اعتقلت الخميس رجلًا للاشتباه بتخطيطه لارتكاب اعتداء في حي تايمز سكوير في نيويورك، على أن يمثل أمام القضاء.



وقال مكتب المدعي العام الفدرالي، ريتشارد دونوغيو في بيان، إن المشتبه به يدعى عاشق العلم، وكان يخضع للمراقبة منذ أشهر عدة واعتقل الخميس بينما كان يحاول شراء مسدسين من عيار 9 ملم من طراز غلوك.



ونقل البيان نفسه عن قائد شرطة نيويورك جيمس أونيل قوله، إن الشاب البالغ الثانية والعشرين من العمر بتوجهه لشراء السلاح "إنما يؤكد بشكل واضح أنه كان عازما على الانتقال إلى الفعل"، ولم يوضح البيان طبيعة التهم الموجهة الى الشاب عاشق العلم.



وتبين من مراقبة اتصالات المتهم المتحدر من أصل بنغلادشي، أنه كان ينوي مهاجمة سياسيين في نيويورك وواشنطن قبل أن يقرر التركيز على حي تايمز سكوير. وهو من سكان حي كوينز في نيويورك.



وفي أغسطس 2018 اتصل به شخص يتعاون مع الشرطة بعد تزايد الشكوك حول نواياه إثر مراقبة مكالماته.