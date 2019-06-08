حفتر يعتزم زيارة واشنطن يونيو الجارى

قالت وكالة نوفا الإيطالية، إن المشير خليفة حفتر، قائد الجيش الوطني الليبي، تلقى دعوة رسمية من البيت الأبيض لزيارة الولايات المتحدة منتصف يونيو الجاري.



وأشارت الوكالة إلى أن مصدرًا مقربًا من المشير حفتر طلب عدم ذكر اسمه، أكد لها إنه من المتوقع أن تكون الزيارة في الثامن عشر من يونيو الحالي.



الوكالة ذكرت بأن الزيارة ستبدأ بقمة بين الرئيس الأمريكية دونالد ترامب والجنرال حفتر في البيت الأبيض، بحضور وزير الخارجية مايك بومبيو.



وأضافت الوكالة أن على جدول أعمال القمة المرتقبة مناقشة ملف مكافحة التنظيمات "الإرهابية" والجريمة المنظمة في ليبيا، وتأمين النفط، وتصنيف جماعة الإخوان المسلمين الليبية كجماعة "إرهابية"، إضافة إلى سبل دعم الاستقرار في البلاد.



كما سيناقش ترامب وحفتر سبل توفير الظروف الملائمة في ليبيا من أجل إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية شاملة، وذلك تمهيدا للتصويت على دستور دائم للبلاد.



وذكرت الوكالة بأن المصدر أوضح لها بأن فريقا رفيع المستوى من القيادة العامة للجيش الوطني الليبي موجود منذ يومين في العاصمة واشنطن للتحضير للزيارة بالتنسيق مع مسؤولين من البيت الأبيض ووزارة الخارجية الأمريكية.