فتيات فرنسا تحلقن بأرقام مميزة فى افتتاح مونديال السيدات

افتتحت فرنسا بطولة كأس العالم للسيدات بفوز ساحق على كوريا الجنوبية بـ4 أهداف دون رد، أمس الجمعة، في المباراة الافتتاحية للنسخة الثامنة.



ولعبت ويندي رينارد دور البطولة في الفوز الكاسح للديوك الفرنسية، ممثل البلد المستضيف، بعدما وقعت على هدفين، لتظفر بجائزة لاعبة المباراة في النهاية.



المباراة الافتتاحية شهدت وجودًا جماهيريًا مكثفًا داخل ملعب "حديقة الأمراء"، معقل باريس سان جيرمان، حيث حضر اللقاء 45.261 ألف مشجع.



ونجحت سيدات فرنسا في تسجيل رقم مميز في آخر 16 مباراة، حيث حققن 14 انتصارًا، فيما تعادلن في مباراة وخسرن في أخرى.



وجاء الفوز برباعية نظيفة كأكبر فوز لمنتخب البلد المستضيف في المباريات الافتتاحية لمونديال السيدات، منذ أن فعلتها الصين أمام النرويج بذات النتيجة عام 1991.



وعلى مدار 8 نسخ لكأس العالم للسيدات حققت منتخبات البلد المضيف للبطولة الانتصار 7 مرات، حيث فشلت السويد فقط في تحقيق ذلك عام 1995.



وشهدت المباراة أيضًا تسجيل أماندين هنري أول هدف لها مع المنتخب الفرنسي منذ مارس 2018، حيث جاءت كافت أهدافها الـ3 في آخر عامين من خارج منطقة الجزاء.