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السبت 08/يونيو/2019 - 04:53 ص

اليوم.. الأنبا مقار يحتفل بمرور 13 عامًا على رحيل متى المسكين

متى المسكين
متى المسكين
ماريان رسمى_ مونيكا جرجس
dostor.org/2656730

يستعد رهبان دير الأنبا مقار بصحراء وادي النطرون، محافظة البحيرة، صباح اليوم السبت، للاحتفال بإحياء الذكرى الـ13، لرحيل الأب متى المسكين، في كنيسة القديس أنبا مقار الأثرية بالدير، بحضور رهبان الدير، بالإضافة إلى عدد من الأساقفة وأحباء الأب متى.

ولد الأب متى باسم "يوسف إسكندر يوسف" يوم 20 سبتمبر عام 1919، والتحق بمدرسة شبين الكوم الثانوية عام 1935، ثم تخرج من كلية الصيدلة عام 1944، وعقب تعيَّن بالتكليف العسكري في المستشفيات الحكومية، ثم بعدها انخرط في العمل الحر، فقام بإدارة أجزخانة في الإسكندرية، ثم فتح أجزخانة في دمنهور، ونجح في عمله حتى عام 1948.

وانطلق الأب متى المسكين إلى دير الأنبا صموئيل بصحراء القلمون في مايو عام 1948، حيث اختاره لكونه الأفقر والأبعد عن العُمران، وقضى في الدير ثلاثة سنوات، حيث ترهّب فيه على يد القمص مينا الصموئيلي رئيس الدير.

ولقب بـ"المسكين".. وقت انطلاقه إلى دير السريان للعلاج إثر مرض أصاب عينيه في مارس عام 1951، فرسمه أنبا ثاؤفيلس قسًا رغمًا عنه باسم "القس متى المسكين": "بسبب وجود راهب آخر في الدير باسم متى فاختار اسم القديس متى المسكين من القرن الثامن".

وفى عام 1954، دُعِيَ للذهاب إلى الإسكندرية ليخدم عقب ترقيته لدرجة "قمص" كوكيل للبطريركية للبطريرك الأنبا يوساب الثاني، ثم تمت إقالته وإعفاءه من الوكالة بواسطة البابا يوساب الثاني عام 1955، فعاد إلى المغارة بوادي النطرون.

وفي عام 1957 رشح للبطريركية ضمن مجموعة من الرهبان، ورفض ترشيحه بسبب شرط السن.

وفي سنة 1971، ورشح مرة أخرى للبطريركية ضمن 9 من الآباء، ولكن ذلك لم يتم.

ورحل الأب متى الشهير بـ"المسكين" عن العالم، يوم الخميس الموافق 8 يونيو عام 2006 عن عمر يناهز 87 عاما.

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