مندوب السعودية بالأمم المتحدة: إيران تعتمد على الإرهاب والتخريب

أكد مندوب السعودية الدائم لدى الأمم المتحدة عبدالله المعلمي، أن إيران أرادت أن ترسل رسالة معينة من الهجوم على السفن الـ4 قبالة سواحل الإمارات، إلا أنه اعتبر أن طهران "لا ترغب في قيام حرب".



وأكد "المعلمي" - في مقابلة مع قناة (العربية -الحدث) أن لدى الرياض "قناعة بأن إيران تقف وراء استهداف السفن قبالة سواحل الإمارات"، مضيفًا: "لا نستبعد أن يكون لدى واشنطن أدلة عن الجهة المتورطة في الهجوم على السفن".



وتابع المعلمي: "إيران أرادت أن ترسل رسالة من الهجوم.. ولا ترغب في قيام الحرب".



وفي سياق متصل، أكد أن التقرير المقدم للأمم المتحدة عن هذه الحادثة "كان تقنيا ولم يتطرق للجوانب السياسية".



وكان المعلمي أكد الخميس أن "هناك ما يكفي من الأدلة لإثبات أن الهجمات المُنسقة التي طالت أربع ناقلات نفط صباح يوم 12 مايو 2019 قبالة ميناء الفجيرة تتسق مع نمط التصرف المعتاد من النظام الإيراني، في شأن رعاية الإرهاب والتخريب ونشر الفوضى في أماكن عديدة".