رقم قياسى لراموس فى فوز إسبانيا على جزر الفارو

حققت إسبانيا الانتصار الثالث في ثلاث مباريات في تصفيات بطولة أوروبا 2020 لكرة القدم، بالفوز على مستضيفتها جزر فاروه 4-1، أمس الجمعة، لتبقى متفوقة بنقطتين على أقرب منافساتها في المجموعة السادسة.



وضع القائد سيرجيو راموس، الفريق الزائر في المقدمة في الدقيقة السادسة بعد ركلة ركنية، وأضاف خيسوس نافاس الهدف الثاني في الدقيقة 19 لإسبانيا، التي لا تزال تفتقد مدربها لويس انريكي الذي يغيب لأسباب شخصية.



وأصبح راموس أكثر لاعبي منتخب إسبانيا تحقيقًا للانتصارات عبر تاريخه بـ122 فوزًا، متخطيًا زميله السابق إيكر كاسياس حارس مرمى بورتو البرتغالي الحالي.



وقلص منتخب جزر فاروه النتيجة بعد نصف ساعة بعدما ارتقى كلامنت أولسن ليسدد ضربة رأس في الشباك، على الرغم من أن إسبانيا استعادت فارق الهدفين بعدها بـ4 دقائق.



وسدد لاعب الوسط ايسكو في القائم لترتد الكرة من الحارس وتدخل الشباك ليسجل هدفا بالخطأ في مرماه، بينما سجل خوسيه جايا ظهير أيسر منتخب إسبانيا أجمل أهداف اللقاء في الدقيقة 71.