السعودى منصور الشهيل يتغلب على 50 نجمًا فى سوبر شوداون

دخل منصور الشهيل، تاريخ مصارعة المحترفين من أوسع أبوابة، بعد أن حقق إنجازًا فريدًا خلال فعاليات سوبر شوداون، التي تستضيفها مدينة جدة الرياضة.



ونجح الشهيل في التغلب على 50 نجمًا في حلبة واحدة، بعد أداء لافت ووسط حماس بالغ من الجماهير ليفوز بنزال باتل رويال الأكبر في التاريخ.



وفي نزالات أخرى، حقق راندي أورتن فوزًا مثيرًا على حساب منافسه تريبل إتش، خلال نزال بينهما ضمن عرض سوبر شوداون المقام حاليًا في مدينة جدة السعودية على ملعب الجوهرة المشعة.



كما شهدت المنافسات فوز نجم "WWE" شين مكمان على حساب رومان رينز، وتفوق لارس سوليفان على فريق لوتشا هاوس بارتي في حلبة ملعب الجوهرة.



ونجح المصارع الشهير سيث رولينز في الاحتفاظ بلقب اليونيفرسال، بعد أن فاز على منافسه بارون كورين خلال أول نزالات سوبر شوداون.



كما توج النجم فين بالور بلقب الإنتركونتننتال في ثاني نزالات سوبر شوداون بعد فوزه على أندرادي ألماس.