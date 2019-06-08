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اقتصاد
السبت 08/يونيو/2019 - 04:18 ص

62 مليار دولار خسائر الشركات الأوروبية بعد حظر هواوى

62 مليار دولار خسائر
62 مليار دولار خسائر الشركات الأوروبية بعد حظر هواوى
dostor.org/2656724

أظهر تقييم داخلي أجرته هيئة دولية معنية بمصالح شركات تشغيل شبكات الاتصال في العالم أن منع هواوي ومجموعة "زي تي إي" الصينية لصنع المعدات من الانخراط في عملية إطلاق شبكات الجيل الخامس من الإنترنت "5G" سيكلّف الشركات الأوروبية المشغلة للهواتف المحمولة نحو 55 مليار يورو (62 مليار دولار).

وأفاد تقييم "الجمعية الدولية لشبكات الهاتف المحمول" (جي إس إم أيه) أن الشركات المشغلة لشبكات الاتصالات ستواجه تأخيرا يصل إلى 18 شهرًا في توفير شبكات "5G" للزبائن.

ويضاف التقييم إلى النقاش الذي أثارته المطالبات الأمريكية بأن تتخلى الشركات في أوروبا وغيرها من الدول المتحالفة معها عن هواوي كمصدر لمعدات "5G" نظرًا لمخاوف واشنطن من أنها قد تشكل خطرًا على أجهزة الاستخبارات.

ويشير تقييم "جي إس إم أيه" إلى أن هواوي و"زي تي إي" تشكلان 40% من سوق توفير معدات الهواتف المحمولة في الاتحاد الأوروبي، وأن هواوي حاليا "رائدة في تكنولوجيا 5G".

وأفادت الجمعية بأن شركتي "إريكسون" السويدية و"نوكيا" الفنلندية اللتين تتنافسان في أوروبا إضافة إلى "سامسونج" الكورية الجنوبية لا تملك القدرة على التعامل مع عملية الانتقال بشكل كامل من شبكات "3 جي" و"4جي" إلى "5جي" في أوروبا مع احترام العقود التي تم توقيعها في أمريكا الشمالية وآسيا.

ويعني ذلك أن الشركات المشغلة ستواجه تكاليف وتأخيرات كبيرة ما لم تتمكن من استخدام معدات هواوي و"زي تي إي"، وفق الجمعية التي أشارت مع ذلك إلى التباينات الكبيرة في الوضع بين بلد أوروبي وآخر.

وأفاد التقييم بأن "من شأن فرض حظر على جهات البيع الصينية أن يقلل بشكل كبير من حدة المنافسة في سوق معدات الهواتف المحمولة ويزيد الأسعار ويرفع تكاليف إطلاق 5G بشكل إضافي".

وذكرت الوثيقة التي أعدتها الجمعية أن ذلك "سيبطّئ عملية إطلاق شبكات الجيل الخامس في أوروبا ويتسبب بخفض الإقبال، وهو ما سيزيد بشكل إضافي الثغرة الإنتاجية بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة".

ومنعت واشنطن في مايو الشركات الأمريكية من بيع هواوي مكونات مصنوعة في الولايات المتحدة لمعداتها، وتم لاحقًا منحها مهلة 90 يوما للسماح بتطبيق الحظر على مراحل.

وبإمكان هذه الخطوة أن تهدد استمرار هواوي، إحدى أهم المجموعات الصينية، وفق الخبراء الذين يشيرون إلى اعتمادها على القطع الإلكترونية الأمريكية.

وقررت شركات كبرى عدة وقف التعامل مع هواوي، بينها جوجل التي يستخدم نظامها التشغيلي "أندرويد" في معظم هواتف العالم الذكية.

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