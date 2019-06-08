الجيش الليبى: تنظيم الإخوان يجند المهاجرين غير الشرعيين

قال المركز الإعلامي لغرفة عمليات الكرامة بالجيش الليبي، أمس الجمعة، إن "تنظيم الإخوان الإرهابي المتستر بحكومة الصخيرات غير الشرعية وعصاباتها الإجرامية يضيف إلى سجله الإجرامي، تجنيد المهاجرين غير الشرعيين".



وتابع المركز الإعلامي، في بيان، أن مليشيات حكومة الصخيرات جندت المهاجرين غير الشرعيين لقتال القوات المسلحة بالإغراءات المادية والإجراءات القسرية.



وشدد الجيش الليبي على أن الأسلحة والمعدات والمرتزقة التي جلبتها حكومة الصخيرات سيتم القضاء عليها وسحقها.



ووجه الجيش الليبي تحذيرًا لمليشيات "حكومة الصخيرات" قائلا: "مهما جلبتم من أسلحة من تركيا وقطر داعمي الإرهاب وارتكبتم من جرائم وخالفتم من قوانين فستحاسبون عليها".



وأضاف: "بعد أن جلبتم المرتزقة لقتال قواتنا المسلحة فإن كل حلولكم لن تجديكم، ولن تغني عنكم شيئًا".



ونوه الجيش الليبي إلى أن الشعب "أدرك خبث مليشيات حكومة الصخيرات وأدرك ألاعيبهم"، مشيرًا إلى أنه بعد بدء الجيش الليبي عملية تحرير العاصمة والمنطقة الغربية اختفى طرح الأحمال الكهربية واستقر سعر صرف الدولار، ولم يرتفع إلى 9 دنانير كما كان سابقا.



وكرر الجيش الليبي تأكيده على استهداف وتدمير القوات الجوية الليبية لطائرة تركية مسيرة بدون طيار من نوع دراون بعد ملاحقتها، إثر قصفها لمواقع مدنية في المناطق المنتشرة فيها الجيش الليبي بالعاصمة وما حولها.



وقال الجيش الليبي، في البيان: "هذه حلول يائسة لأنها فضحتك وفضحت ممارساتكم حتى القضاء عليكم واجتثاثكم من هذه الأرض الطاهرة ليبيا العظيمة التي نريدها بلد علم وتقدم وتقنية ودولة مؤسسات خالية من الإرهاب والإرهابيين ينعم فيها كل مواطن بالعيش الكريم".



وكانت شعبة الإعلام الحربي التابعة للجيش الوطني الليبي، أعلنت فجر الجمعة، أن قوات سلاح الجو استهدفت ودمرت عند منتصف الليل طيارة تركية مسيرة بالقسم العسكري بمطار معيتيقة.



وأوضحت شعبة الإعلام الحربي أن مقاتلات القوات الجوية أغارت على القسم العسكري بقاعدة معيتيقة ودمرت الطائرة التركية بالقرب من الدُشم العسكرية.



وتعد هذه الواقعة هي الثانية، في أقل من 24 ساعة داخل مطار معيتيقة في طرابلس.



وأعلن الجيش الليبي تدمير الطائرة التركية بعد إغارتها على قوات تابعة له، ومحاولتها الهبوط بمدرج قاعدة معيتيقة العسكري الذي انطلقت منه.