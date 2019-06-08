العثور على جثة مجهولة فى ترعة بطنطا

عثر أهالي منطقة قحافة، التابعة لمركز طنطا، مساء أمس الجمعة،على جثة فتاة مجهولة الهوية، في العقد الثاني من العمر، بترعة القاصد بدائرة مركز طنطا، وتم نقل الجثة إلى مستشفى المنشاوي العام.



تلقى اللواء طارق حسونة، مدير أمن الغربية، إخطارًا من اللواء السعيد شكرى، مدير المباحث الجنائية بالغربية، بورود بلاغ إلى مركز شرطة طنطا يفيد بعثور أهالي منطقة قحافة على جثة فتاة مجهولة الهوية داخل ترعة القاصد.



على الفور انتقلت قوات الإنقاذ النهري وتم انتشال الجثة، وتبين أنها لفتاة في العقد الثاني من عمرها، وتم تشكيل فريق بحث جنائي للبحث عن هوية الجثة، وتحرر محضر بالواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.