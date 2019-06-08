اليوم.. البابا تواضروس يترأس طقس سيامات أساقفة جدد بالكاتدرائية

يترأس البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية، بطريرك الكرازة المرقسية، اليوم السبت، سيامات أساقفة جدد بالكاتدرائية المرقسية الكبرى بالعباسية، للمرة الثانية من نوعها عقب تجديدها في شهر نوفمبر الماضي، بالكاتدرائية المرقسية الكبرى بالعباسية.



ويقوم البابا تواضروس الثانى خلال طقس السيامات، بسيامة كلا من: القمص إيلاريون البراموسي، أسقفًا للبحر الأحمر، والراهب بولس البراموسي، أسقفا لمونتريال وكندا، والراهب ميخائيل المحرقي، على إيبارشية منفلوط، والراهب متاؤس الأخميمي أسقفا ورئيسا لدير العذراء باخميم، مع تجليس الأنبا أنطونيوس مرقس أسقفًا لإيبارشية جنوب أفريقيا.



واتفق غالبية أساقفة الكنيسة المجمع المقدس بالإجماع، الثلاثاء الماضي، على جميع ترشيحات البابا تواضروس، للإيبارشيات الخالية، والتي أرسلها لهم لإبداء ملحوظاتهم بها منذ عدة أيام، ومنح البابا تواضروس، يوم الأحد الماضي، مهلة 3 أيام انتهت الثلاثاء الماضى، لأساقفة المجمع المقدس لاستطلاع آرائهم حول الترشحيات الجديدة للأساقفة الذين سيتم سيامتهم.