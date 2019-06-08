القاهرة : السبت 08 يونيو 2019
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
07:42 م

رحمي بكير: ندرك حجم تضحيات الأجهزة الأمنية.. والأمور عادت لطبيعتها بشمال سيناء
06:21 م

عودة النسور.. كيف يلعب نيجيريا فى «أمم إفريقيا»؟
09:01 م

بالأسماء.. إصابة 9 أشخاص فى انقلاب سيارة ملاكى بالوادى الجديد
06:49 م

محمد سعد: ابتعدت عن «الفزلكة» فى «محمد حسين»
06:22 م

صلاح الدين بصير: «أسود الأطلس» الأوفر حظًا لاقتناص «كان»
05:39 م

«الميك آب» فرعوني.. ملكات مصر القديمة أول من استخدمن مساحيق البشرة وأدوات التجميل
08:25 م

خطة وزارة الداخلية لتأمين احتفالات عيد الفطر

07:44 م

غليان العالم.. درجات الحرارة المرتفعة تضرب عدة دول وتهز المملكة المتحدة
07:36 م

رابح ماجر: مصر المرشح الأول لـ«كان 2019» بسبب عاملى الأرض والجمهور
03:23 م

رسميًا.. نتنياهو يقيل "شاكيد وبينيت" من حكومة تسيير الأعمال
01:43 م

السيسى: علينا الدفاع والكفاح من أجل قضايا الدين
01:43 م

القوى العاملة: 20 فرصة عمل جديدة براتب 2500 جنيه
القبلة
السبت 08/يونيو/2019 - 12:05 ص

الأوقاف: سنجعل سيرة الرسول نبراسًا فى مجال تدريب الأئمة والواعظات

وزارة الأوقاف
وزارة الأوقاف
أميرة العناني
dostor.org/2656720

أكدت وزارة الأوقاف أن سيرة رسولنا محمد "صلى الله عليه وسلم " ملهمة في مهارات وفنون التواصل الدعوي، فهي مليئة بالنماذج العملية والتطبيقية التي تحترم عقلية المتلقي، وتراعي حالات المخاطبين الفكرية والنفسية والثقافية، وتوظف طاقات اللغة وجمالياتها في التوصيل، إضافة إلى التوظيف الأمثل والحكيم للغة الجسد الرصينة المتزنة، ولغة الأرقام، وعناصر البيئة المحيطة.

وتابعت الأوقاف في بيان لها: "بما يسهم فهمه وتحليله والوقوف على أسراره في صقل مواهب وقدرات الأئمة والواعظات الدعوية، وهو ما سنركز عليه وبقوة في برامج تأهيل وتدريب الأئمة والواعظات وإعداد المدربين بأكاديمية الأوقاف الدولية في الدورات المقبلة بإذن الله تعالى".

وأكدت أن ذلك يأتي من خلال دراسة نماذج من سنته الشريفة وسيرته العطرة تبرز بجلاء ووضوح التوظيف الأمثل لهذه المعطيات في الخطاب الدعوي، بل إن الأمر سيتجاوز في المراحل اللاحقة صقل مواهب الأئمة والواعظات إلى دراسة عناصر التأثير في البيان النبوي وأثرها في صقل مهارات التواصل في سائر مجالات الشأن الفكري والثقافي.

اقرأ أيضًا
منذ أقل من شهر

الإفتاء: تحريم شرب الشيشة ليس قطعيًا

منذ أقل من شهر

شيخ الأزهر: حالتان فقط يحق فيهما للزوجة أن تأخذ من مال زوجها دون إذنه

منذ أقل من شهرين

المفتي يدعو المواطنين للمشاركة في الاستفتاء على تعديلات الدستور

منذ 3 شهر

حكايات 4 آلاف ضريح وهمى فى أرض مصر

منذ 3 شهر

كيفية غُسل والصلاة على من مات حرقًا؟ الأزهر يجيب

منذ 4 شهر

شيخ المالكيين فى مصر: لكل إنسان الحق فى الاجتهاد لفهم النصوص

الآن

ننشر التعديلات المطروحة على قانون الاستثمار الجديد

أجيري يكشف خبايا منتخب مصر قبل بداية كأس أمم إفريقيا

خريطة التجمعات الصناعية الزراعية المقرر إقامتها في 8 محافظات

أمريكا تمهل تركيا حتى 31 يوليو للعدول عن صفقة صواريخ "S-400"

ads
الأكثر قراءة

"ممنوع اللمس".. إزاي صوّر محمد سامي المشاهد العاطفية بين السقا ومي عمر؟

سر غضب المصريين مما يحدث فى الساحل: "بيلبسوا جلاليب على البحر"

9 محظورات على طلاب الثانوية العامة قبل بدء الامتحانات

هاني رمزى: مجموعتنا ليست سهلة.. وثقتنا فى اللاعبين بلا حدود (حوار)

ألبومات الصور

توافد نجوم الفن على عزاء الفنان محمد نجم

ضحكة العيد

ماء وخضرة ومرح.. المصريون يحتلفون بثالث أيام العيد فى القناطر الخيرية

آخر أيام العيد من حديقة الأزهر

رياضة

إيدين هازارد يودع تشيلسى برسالة مؤثرة

فتيات فرنسا تحلقن بأرقام مميزة فى افتتاح مونديال السيدات

رقم قياسى لراموس فى فوز إسبانيا على جزر الفارو

نجم الساعة

نائب شمال سيناء: «هيومن رايتس» تتجاهل قتل الأبرياء وترويع الآمنين على يد الإرهاب

الأكثر قراءة

"ممنوع اللمس".. إزاي صوّر محمد سامي المشاهد العاطفية بين السقا ومي عمر؟

سر غضب المصريين مما يحدث فى الساحل: "بيلبسوا جلاليب على البحر"

9 محظورات على طلاب الثانوية العامة قبل بدء الامتحانات

هاني رمزى: مجموعتنا ليست سهلة.. وثقتنا فى اللاعبين بلا حدود (حوار)

الرئيس نيوز

مصر للطيران تلغي رحلتها المتجهة إلى الخرطوم اليوم وغدا

التصعيد يتواصل.. أمريكا تمنح تركيا مهلةً للعدول عن صفقة صواريخ S-400 الروسية

بالتعاون مع الصين.. برنامج سري للصواريخ الباليستية في السعودية

في ذكرى "الجنرال المرعب".. الجمسي يحكي لحظة رفع العلم المصري فوق "العريش"

الإمارات: نؤيد دعوة الحكومة السودانية لإجراء تحقيق عادل ونزيه لـ"أحداث الاعتصام"

كشكول

بالصور.. تعليم كفر الشيح ينهي استعداده لمارثون الثانوية بعقد اجتماع ليلاً

"التعليم" ترد على تسريب امتحان اللغة العربية للثانوية العامة

10 معسكرات صيفية لطلاب الأزهر للتدريب على ريادة الأعمال

ننشر مراجعة ليلة الامتحان في "البلاغة" للثانوية العامة

لطلاب الثانوية العامة.. كيف تتعامل مع امتحان "بوكليت" العربي؟

الأمصار

بسبب "هواوى".. "جوجل" تحذر أمريكا من عواقب وخيمة

إكسبرس: اكتشاف أقدم ميناء في العالم بمصر قرب الأهرامات

المتنافسون على خلافة ماي يناقشون أسباب الهزيمة في الانتخابات

"فيسبوك" تمنع "هواوي" من التثبيت المسبق لجميع تطبيقاتها

بوفون يقترب من برشلونة في انتقالات الصيف

مرايا الابداع

قصيدة ٢

قصيدة ١

ads
منوعات

وفاة أكبر معمرة فى كندا عن عمر يناهز الـ114 عامًا

ممارسة النشاطات الإبداعية تعزز الصحة العقلية

دراسة: الصداع يصيب الإناث أكثر من الذكور في ألمانيا

مقالات الرأي
السيد فتحى عيسي

​ قَـل الحيــاء.. فحــل البلاء

المزيد
الصحة

وصفات طبيعية للتخلص من الغازات وانتفاخ المعدة

الدستور على فيسبوك
‎جريدة الدستور - ElDostor News‎