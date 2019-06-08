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رياضة
السبت 08/يونيو/2019 - 12:01 ص

تونس تستعد لأمم إفريقيا بفوز ودى على العراق

تونس تستعد لأمم إفريقيا
تونس تستعد لأمم إفريقيا بفوز ودى على العراق
dostor.org/2656718

أحرز منتخب تونس هدفين في الشوط الأول ليفوز 2-صفر على ضيفه العراق، أمس الجمعة، في مباراته الودية الأولى؛ استعدادا لخوض نهائيات كأس أمم أفريقيا لكرة القدم التي تستضيفها مصر في وقت لاحق من الشهر الجاري.

افتتح وهبي الخزري، المحترف في سانت إيتيان التسجيل مبكرا لأصحاب الأرض بعد 4 دقائق من البداية قبل أن يضيف باسم الصرارفي جناح نيس الفرنسي الهدف الثاني في الدقيقة الـ29.

وشهدت المباراة أداء ضعيفا من الجانبين رغم استحواذ أصحاب الأرض على الكرة والتحكم في اللعب أكثر الوقت.

وتخوض تونس الدور الأول بكأس الأمم الأفريقية ضمن المجموعة الخامسة إلى جانب مالي وأنجولا وموريتانيا.

وتأمل تونس في تخطي دور الثمانية لأول مرة منذ تتويجها باللقب الوحيد في تاريخها عندما استضافت البطولة على أرضها عام 2004.

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